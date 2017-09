Famosos dejan los escenarios para ayudar en centros de acopio

México

Famosos como Aleks Syntek, las chicas de JNS, Claudio Yarto, Manuel Balbi, Vince Miranda y Marcela Guirado colaboraron en el centro de acopio que se instaló afuera de Bobo Producciones, en Lomas de Chapultepec, en apoyo a las personas damnificadas por el sismo de este 19 de septiembre.

Los cantantes y actores recibieron víveres, medicinas, material de curación y cascos, los clasificaban, empaquetaban y hasta participaron en pequeñas cadenas humanas para ayudar a bajar los productos de los automóviles de ciudadanos que llegaban.

Aleks Syntek destacó la importancia de mandar apoyo en especie a los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, para lo cual se podrá utilizar vehículos del 90’s Pop Tour para asegurar que la ayuda llegue a los más necesitados.

“Están viendo si probablemente podrían mandar la ayuda más lejos, como es Morelos, Chiapas o Oaxaca, porque nos estamos concentrando tanto en Ciudad de México que hay zonas que están abandonadas, que no llega la ayuda. Vamos a ver dónde hay más necesidad. Considero que para allá va. Es gente de la producción de los 90’s Pop Tour que nos garantiza que las cosas van a llegar”, indicó.

El intérprete de canciones como “Sexo, pudor y lágrimas” y “El ataque de las chicas cocodrilo” mencionó que además de donar, los ciudadanos pueden apoyar con comida caliente y guisados en la zonas de derrumbes y albergues, tanto para las víctimas como para los rescatistas y voluntarios.

También resaltó el apoyo internacional: “Es admirable ver cómo muchos países se han unido para apoyarnos y el amor que hay por nosotros es increíble, todas las brigadas que hay pues emociona mucho.

Consideró que la ayuda debe ser paulatina para no dejar desamparadas a las víctimas en unas semanas: “Luego, los que pasa es que los primeros días todos ayudan y luego se les solicita y empieza a bajar, entonces vamos a guardar energía para redoblar ayuda más adelante”.

LAS REINAS CHULAS DISTRIBUYEN EN EL VICIO

La compañía de cabaret mexicano organizó una colecta dentro del Teatro Bar el Vicio que prestó sus instalaciones como centro de acopio, donde personalidades del mundo artístico, como Dolores Heredia y Arcelia Ramírez, apoyaron con víveres, gasas, alcohol, comida para bebés, comida para mascotas.

Dolores Heredia y Arcelia Ramírez agradecieron la labor que se está haciendo dentro del lugar, comentó Ana Francis, Amor, de Las Reinas Chulas.

“La gente trae aquí de todo y nosotros nos encargamos de contactar a personas por medio de la red ciudadana de artistas de Morelos, por supuesto a CdMx, y también un camión para Puebla, compañeros aristas nos hacen el favor de informarnos a dónde podemos dirigir la ayuda”, dijo.

SOLIDARIDAD, ACTITUD PERMANENTE”, ITARI MARTA

Itarí Marta, actriz y directora del Foro Shakespeare, invita a los mexicanos a tener una actitud de solidaridad permanente.

“Estamos apoyando lo urgente que es recolectar víveres para los damnificados, pero necesitamos no olvidarnos de esto en unos meses, sino tener una solidaridad permanente; por el momento nos enfocamos en lo urgente, pero planeo llevar teatro a albergues; el Foro Shakespeare hará su labor social”, comentó la actriz.

El recinto reanudará sus funciones el próximo lunes.

DESALOJAN EL CÍRCULO TEATRAL POR DAÑOS

Por prevención y seguridad del personal que labora en el Círculo Teatral, se desalojó el recinto ubicado en avenida Veracruz 107 colonia Condesa.

El inmueble presenta grietas y se encuentra a un costado de un edificio con fuga de gas y con daños en estructura: “El círculo Teatral no fue afectado como tal, pero el edificio de al lado sí y se recargó sobre el nuestro; aún no tenemos dictamen de que es inhabitable, aún no llega el estructurista quien es el encargado de dar el dictamen, pero nosotros ya sacamos todo, especialmente todo la escenografía que es lo más costoso”, declaró Alicia Garzón, publirrelacionista del Círculo Teatral, al referirse a la medida preventiva.