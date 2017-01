Creaciones de Kubric y Del Toro, del cine a la realidad

México

El séptimo arte ha llegado a los museos más reconocidos del mundo para mostrar el proceso de creación de cineastas de culto, pero también para desmitificar sus historias y personajes.

Stanley Kubrick, Guillermo del Toro, Tim Burton y Pedro Almodóvar son parte del selecto grupo de directores que cuentan con exposiciones temporales, donde se muestran objetos personales y revisiones pieza por pieza de cada una de sus películas.

El cineasta creador de Naranja mecánica fue el primero en tener una muestra cuando en 2004 en el Frankfurt am Main se inauguró su retrospectiva, que iba desde su época como fotógrafo en la revista Look, hasta sus grandes obras maestras como 2001: Odisea en el espacio.

Stanley Kubrick: La exposición ha estado en Australia, Italia, Francia, Holanda, Estados Unidos y Brasil, entre otros países, y hoy se encuentra en México, específicamente en la galería de la Cineteca Nacional, donde se exhiben más de 900 piezas, incluyendo un Oscar, utilería de sus cintas y libretas de apuntes.

“Él era un hombre que hizo un tipo de arte que nunca desaparecerá en la memoria de la gente, y me parece extraordinario que haya una exposición. Aquí se muestran diferentes etapas de él y aunque nunca se hubiera imaginado ser parte de esto, estoy seguro que estaría sorprendido y orgulloso por el interés de su público”, comentó Jan Harlan, productor y amigo de Kubrick.

Su trascendencia ha sido reconocida, al igual que alguien más contemporáneo: el mexicano Guillermo del Toro con la exposición titulada At Home with Monsters, que fue inaugurada en Los Angeles County Museum of Art (Lacma).

Para 2018 la misma muestra llegará a México y lo que se podrá ver en nuestro país son los objetos personales del realizador, con el fin de mostrar a la gente su fascinación por los alebrijes, las películas de El Santo, el personaje de Frankenstein y las obras de Edgar Allan Poe.

“Mi esperanza es que con esta exposición la gente experimente la belleza horrorífica de mi mente”, mencionó Del Toro cuando dio a conocer esta exhibición que en tan solo tres meses convocó a más de 170 mil visitantes.

Lo mismo pasará con El mundo de Tim Burton, que recientemente se anunció que estará en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, a partir del 1 de noviembre de este año.

En ésta se podrán observar más de 500 dibujos, muñecos de sus filmes, fotografías y documentos personales.

“Es en cierta manera espantoso. Es como si abrieran el armario y la gente viera tu ropa sucia”, aseguró el cineasta durante la inauguración de su exposición en Alemania, donde estuvo presente.

El que más recientemente se integró a este selecto grupo de directores fue el español Pedro Almodóvar, aunque en ésta solo fue una retrospectiva hecha por el MoMa, donde se proyectó su más reciente cinta Julieta.

Claves

Exhibiciones de lujo

• Stanley Kubrick: La exposición estará en la capital mexicana hasta mayo del próximo año. Se espera que vayan más de 100 mil visitantes a lo largo de la temporada.

• At Home with Monsters, de Guillermo del Toro, recién concluyó su exposición en Los Ángeles, aunque se espera que llegue a México en 2018.

• El mundo de Tim Burton fue exhibido en Estados Unidos y parte de Europa. Sin embargo, actualmente no hay ningún museo que albergue esta muestra.