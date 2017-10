Tras 22 años, Ewan McGregor y Eve Mavrakis se separan

Tras 22 años de matrimonio, el actor británico Ewan McGregor lleva desde mayo separado de su mujer, la francesa Eve Mavrakis, según informa la revista People.

TE RECOMENDAMOS: El amor acaba: los 'truenes' de los famosos que impactaron



La noticia llega justo después de que el domingo el diario británico The Sun publicó una fotografía en la que McGregor aparecía besando a su compañera de la serie Fargo, Mary Elizabeth Winstead, en un restaurante de Londres. Según el rotativo, al cabo de una hora se marcharon en la moto del actor.

Reports today that Ewan McGregor split from his wife in May - following The Sun's excl on him and Mary Winstead. pic.twitter.com/k6E0JwSMhu