Son más los buenos que los malos: Eugenio Derbez

Ciudad de México

El actor Eugenio Derbez aseguró que el temblor que hace unos días sacudió a México, “nos demostró que en solo 50 segundos podemos ser otro país, donde la gente se desprendió del egoísmo y tomó a la nación en sus manos, lo cual representa una gran oportunidad."



TE RECOMENDAMOS: Thalía canta 'Cielito lindo' y reúne víveres para México.

“Siempre había oído decir que para que México cambiara tenían que pasar muchos años, muchas generaciones, por lo que pensé que no me iba a tocar vivir para ver ese México con el que todos soñamos, pero hace unos días un terremoto nos sacudió”, señaló.

En un emotivo video en su cuenta de Twitter, destacó que en este nuevo país los mexicanos: “salen a la calle para rescatar a otros, a regalar comida a quien lo necesita, a ofrecer gratis su coche, su moto, su bicicleta, sus manos. Ahora sí podemos estar estar seguros de que son más los buenos que los malos”, dijo.

Añadió que el 19 de septiembre nació un México nuevo en el que todos se han unido en una nueva raza, ya que se puede ver luchar juntos a ricos y pobres, jóvenes con viejos, los de derecha con izquierda, y creyentes con ateos, todos unidos como hermanos.

El actor mexicano indicó que la gente está regalando su trabajo para ayudar, tal es el caso de doctores, arquitectos, albañiles e ingenieros, así como ferreterías que regalan herramientas y restaurantes, comida.

“No me da miedo que vuelva a temblar, lo que me da miedo es que una vez que pase la emergencia volvamos a hacer los mismos de siempre, no hay que permitirlo, no podemos darnos el lujo de perder lo que acabamos de ganar”, señaló.

Eugenio Derbez agregó que la naturaleza nos forzó a que “nos volteáramos a ver, a abrir los ojos, a abrir el corazón, y a recordar quienes somos en realidad y lo que somos capaces de lograr juntos” y finalizó su video con la frase: ¡Qué viva México!





¿Cuanto tiempo tardan en cerrar las heridas? ¿Cuando dejan de doler, se olvida? ¿Qué va a pasar cuando hayan recogido todos los escombros? pic.twitter.com/MblLFDzwe3 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 25 de septiembre de 2017













BB