Eugenio Derbez se une a campaña contra la trata sexual

El actor mexicano Eugenio Derbez será el rostro de la nueva campaña "Únete a la Solución", que invita a la comunidad latina de Estados Unidos a tomar acción para prevenir y enfrentar la trata sexual de mujeres y niñas procedentes de América Latina.

La campaña, coordinada por la organización global Polaris en colaboración con La Red Hispana, incluye mensajes de multimedia en redes sociales, así como anuncios en radio y el testimonio de víctimas que compartieron su experiencia sobre este tipo de trata.

"Estas mujeres pueden ser nuestras primas, amigas, hermanas, son mujeres y niñas traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, o de un mejor trabajo o promesas de amor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares”, explica Derbez en uno de los videos, que será divulgado a nivel nacional.

Polaris indicó en un comunicado que desde 2007 cuando comenzó a operar la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, se han identificado más de cuatro mil 300 víctimas de la trata de personas con alguna conexión a México o a Centroamérica.

Según el grupo, cerca del 45 por ciento son mujeres y niñas, y casi la mitad son menores de edad, de acuerdo con datos de las llamadas.

La Línea ha recibido reportes de 243 casos en lugares tipo cantina y 351 casos en burdeles residenciales a lo largo de Estados Unidos. En total, se han identificado más de 36 mil casos de la trata de personas a nivel nacional.

Junto a los mensajes multimedia, se ha creado una asociación con organizaciones que prestan servicios a la comunidad latina a nivel nacional como The Health Initiative of the Americas, League of United Latin American Citizens, entre otras y en las ciudades de Los Ángeles (California), Miami (Florida) y Houston (Texas).













