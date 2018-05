En una de ésas voto por AMLO: Eugenio Derbez

Ciudad de México

Luego de que simpatizantes de López Obrador llamaron a boicotear la película de Eugenio Derbez debido a que éste declaró que el tabasqueño podría no ser la mejor opción para el país, el actor lamentó la reacción a sus declaraciones.

"Yo no sé al día de hoy, lo diría abiertamente si tuviera un candidato. Al día de hoy no sé por quién votar. En una de ésas igual termino votando por López Obrador", dijo Eugenio Derbez este jueves en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula.

"Yo nada más comenté que no estoy seguro por quién votar, como creo la mayoría de los mexicanos, tenemos dudas. Yo sólo dije que no estaba seguro y eso habla de la intolerancia que estamos teniendo como país", agregó.

Derbez también lamento "que como país seamos tan intolerantes y en lugar de estar unidos para encontrar cuál es el mejor candidato, estemos tan desunidos".

El llamado a boicotear su nueva película, Hombre al agua, surgió en redes sociales luego de que el actor declaró a Ciro Gómez Leyva que "en el país entero, por lo que alcanzo a entender, estamos votando por el menos peor y eso no es bueno".

Sin embargo, Derbez aseguró que no presta atención de las críticas en redes sociales. "Si nos ponemos a leer lo que dice en Twitter o en Facebook y demás... yo ya no hago caso. Yo amo mi país, no escucho críticas, mucho menos me engancho ni contesto, y aguantamos vara", dijo.





