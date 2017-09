Los estrenos de Netflix en octubre de 2017.

Ciudad de México

Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will regresan a Netflix con la segunda temporada de Stranger Things, que se estrenará en la plataforma de streaming el 27 de octubre.

Netflix también estrenará en octubre lo nuevo de Designated Survivor, Arrow, The Flash y Suits. Para los amantes del cine, la compañía presenta It Comes at Night, Frozen y Everest.

Destaca también el documental Cuando conocí al Chapo, en el que Kate del Castillo relata su encuentro con el narcotraficante.

Aquí la lista completa de estrenos de Netflix en octubre:





>>Series

1 de octubre

Peaky Blinders, temporadas 1 a 3

6 de octubre

Suburba, temporada 1

Designated Survivor, temporada 2

ID-0, temporada 1

13 de octubre

Midhunter, temporada 1

15 de octubre

Criminal Minds, temporada 12

The Fosters, temporada 4

20 de octubre

Arrow, temporada 5

The Flash, temporada 3

Suits, temporada 7, episodios 1 a 10

27 de octubre

Stranger Things, temporada 2

El Universo de Stranger Things, parte 1





>>Películas

1 de octubre

Ace Ventura: Un detective diferente

12 de octubre

Fe de erratas

13 de octubre

Los Meyerowitz: La familia no se elige

La niñera

15 de octubre

Everest

17 de octubre

Gold

20 de octubre

1922

Wheelman

22 de octubre

Sinister 2

24 de octubre

It Comes at Night





>>Documentales y especiales

5 de octubre

It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper and Beyond

The Story of Diana, temporada 1

6 de octubre

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson

13 de octubre

El especial de Alex Fernández

20 de octubre

Cuando conocí al Chapo

One of us

27 de octubre

Joan Didion: El centro cede





>>Kids

1 de octubre

Gravity Falls: Un verano de misterios, temporada 2, nuevos capítulos

Equestria Girls: Tales of Canterlot High, temporada 1

Masha's Spooky Stories, temporada 1

6 de octubre

Fabuloso vocabulario, temporada 3

Skylanders Academy, temporada 2

13 de octubre

Supermonstruos, temporada 1

Voltron: El defensor legendario, temporada 4

15 de octubre

Frozen: Una aventura congelada

Frozen Ever

Shaun, el cordero: la película





