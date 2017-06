Los estrenos de Netflix en julio de 2017

Ciudad de México

Tras el estreno de su serie sobre El Chapo, Netflix estrenará en julio otra serie sobre narcotráfico, pero producida por la cadena Telemundo. Se trata de El Chema, protagonizada por Mauricio Ochmann, y que surgió como un spin-off de El señor de los cielos.

Pero para quienes no gusten de este género, Netflix también estrena la cuarta temporada de Bates Motel y la segunda de Outlander.

Para los amantes del cine, la plataforma lanzará la película Hambre de poder, película protagonizada por Michael Keaton, que narra el surgimiento de McDonald's.

Maléfica y The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water son títulos para los más pequeños.

Te dejamos con la lista de todos los estrenos:





>>SERIES

1 de julio

Bates Motel, temporada 4

El Chema, temporada 1

One Punch Man, temporada 1

Pulsaciones, temporada 1

7 de julio

Castlevania, temporada 1

14 de julio

Friends From College, temporada 1

15 de julio

Outlander, temporada 2

19 de julio

El tirador, temporada 1

21 de julio

Ozark, temporada 1





>>PELÍCULAS

1 de julio

Un golpe de talento

The Disappearence of Eleanor Rigby

Train to Busan

9 de julio

Mundo jurásico

11 de julio

Hambre de poder

14 de julio

To The Bone

24 de julio

Heaven is for Real

28 de julio

The Incredible Jessica James

31 de julio

Sex Tape





>>DOCUMENTALES Y ESPECIALES

1 de julio

Manny

4 de julio

The Standups, temporada 1

Disney Nature: Osos

14 de julio

En busca del coral

18 de julio

Aditi Mittal: Things They Wouldn't Let Me Say

28 de julio

Daughters of Destiny, temporada 1





>>KIDS

1 de julio

Maléfica

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

El mundo de Riley, temporada 3

7 de julio

Luna Petunia, temporada 2

14 de julio

Buddy Thunderstruck: La lista de quizá

21 de julio

The Worst Witch, temporada 1

