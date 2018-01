Los estrenos de Netflix en febrero de 2018.

Ciudad de México

Si ya te acabaste The End of the Fu**king World o ya no encuentras una buena película para ver en Netflix, no te preocupes; la plataforma de streaming acaba de anunciar los estrenos que lanzará durante febrero.

Si lo tuyo son las series, Netflix trae para ti la primera temporada de Evrything Sucks! y la segunda entrega de Marseille.

Sin embargo, este mes la compañía se lució con los estrenos cinematográficos, pues a su catálogo llegan El año más violento, Foxcatcher, Corazones de hierro, Guardianes de la Galaxia, Steve Jobs y La chica danesa, entre otras.

Acá te dejamos la lista completa con los estrenos de Netflix en febrero:





>>Series

1 de febrero

Brooklyn Nine-Nine, temporada 4

Un lobo adolescente, temporada 6 parte 1

2 de febrero

Altered Carbon, temporada 1

7 de febrero

Queer Eye, temporada 1

13 de febrero

Riverdale, temporada 1

14 de febrero

Legión, temporada 1

15 de febrero

Re:Mind, temporada 1

16 de febrero

Everything Sucks!, temporada 1

Prima Squadra: Juventus, temporada 1

20 de febrero

Las crónicas de Frankenstein, temporada 1

23 de febrero

Seven Seconds, temporada 1

Marseille, temporada 2





>>Películas

1 de febrero

El año más violento

Foxcatcher

Corazones de hierro

Guardianes de la Galaxia

6 de febrero

Sharknado 5: Calentamiento global

9 de febrero

Cuando nos conocimos

13 de febrero

Steve Jobs

16 de febrero

Y nadie más que tú

19 de febrero

Fullmetal Alchemist

23 de febrero

Mudo

25 de febrero

Verónica

27 de febrero

La chica danesa





>>Documentales y especiales

1 de febrero

Before the Flood

2 de febrero

Coach Snoop, temporada 1

6 de febrero

Fred Armisen: StandUp for Drummers

9 de febrero

Seeing AllRed

20 de febrero

Bugs

23 de febrero

Ugly Delicious, temporada 1





>>Kids

1 de febrero

Elena de Ávalor, temporada 1

Las chicas superpoderosas, temporada 1

Spike Team



2 de febrero

Luna Petunia: De vuelta en Amazia

14 de febrero

Greenhouse Academy

16 de febrero

Dragones: carrera al borde, temporada 6





