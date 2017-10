Siete estrenos musicales para este fin de semana

Ciudad de México

Taylor Swift, Niall Horan Piso 21, CNCO y Yuridia le pondrán música a tus días de descanso con sus nuevos lanzamientos.

Aquí te compartimos 10 estrenos musicales que debes poner en tus fiestas este fin de semana.

1. Gorgeous, Taylor Swift

Se trata del segundo sencillo de Reputation, el sexto álbum de estudio de la intérprete pop. Aunque en su anterior canción, Look What You Made Me Do la cantante aseguraba que la vieja Taylor había muerto, la revista Entertainment Weekly considera que con Gorgeous, Swift da muestra de que el estilo del disco 1989 la acompaña todavía.

"Con su ritmo adictivo y sus letras reflexivas, Gorgeous no es sólo el dulce y clásico pop de Swif, sino también el mejor sabor de Reputation", asegura la revista.











2. Flicker, Niall Horan

Tras el debut en solitario de Zayn Malik y Harry Styles, Niall Horan también apuesta por su carrera como solista con el estreno de su primer disco, Flicker.

La revista especializada New Musical Express considera que la canción con la que abre el álbum, On The Loose, tiene influencias de The Police y Maroon 5.

La canción que da título al disco, señala la publicación, "ofrece un evocador retrato de una relación que se está desmoronando." Para su álbum, Horaan trabajó con Tobias Jesso Jr., que también ha colaborado con Adele, y con Jamie Scott, con quien ya había trabajado en One Direction.







3. Expectativas, Enrique Bunbury

El español presentó hoy su noveno disco como solista, del que se desprenden temas como En bandeja de plata o La actitud correcta.

Sobre su nueva protesta, Bunbury dijo a El Mundo que "tiene versos más y menos explícitos. Más poéticos y más callejeros. He intentado conjugar los dos lenguajes".

"Los sintetizadores analógicos y digitales, y los secuenciadores han sido básicos y muy importantes en esta grabación. Es cierto que entre Expectativas (2017) y Radical Sonora (1997) hay más conexión que con la mayoría de mis otros álbumes. Por la tecnología utilizada, por la mezcla de una banda con programaciones, ritmos y teclados. Pero éste, creo que es un disco que se aleja aún más de ciertos tics rockistas y avanza en una manera de arreglar las canciones aún más sofisticada y sutil", agregó.









4. Déjala que vuelva, Piso 21 y Manuel Turizo

El fin de semana no estaría completo sin una buena dosis de reguetón. Por eso, te presentamos Déjala que vuelva, el nuevo sencillo de Piso 21, que se acompañan de Manuel Turizo, el colombiano de 16 años detrás de la exitosa canción Una Lady como tú, que acumula más de 165 millones de reproducciones en Spotify.

El video oficial fue grabado en Medellín.







5. Mamita, CNCO

Si necesitas más reguetón, CNCO es la opción ideal. La boyband detrás de Reggaeton lento y Hey DJ presenta su nueva propuesta musical.

De acuerdo con Billboard, Mamita formará parte del nuevo disco de Christopher, Erick, Joel, Richard y Zabdiel, el cual será lanzado en 2018.

CNCO está nominado como Mejor nuevo artista en la edición 18 de los Grammy Latinos, que se llevará a cabo el 16 de noviembre.









6. Amigos no, por favor - Yuridia

Si alguien te acaba de mandar a la friendzone, ésta es la canción adecuada para tu fin de semana. Yuridia presenta el primer sencillo de su disco Primera fila, tema compuesto por José Luis Roma, de Río Roma, y producido por Armando Ávila.

El disco, que también contará con las colaboraciones de Malú, Pepe Aguilar y Audri Nix.





7. Costa Rica - Daniela Spalla

La argentina radicada en México presentó otro tema que le produjo Adán Jodorowsky, quien también hace los coros en la canción.

"(Costa Rica) nació en el apuro, en un elevador, en Torreón; la grabamos en vivo, en la Ciudad de México, con el querido Adán Jodorowsky, que también la produjo. Es de mis canciones preferidas dentro del disco que se viene y espero que ustedes la sientan igual. Ya está en todas las plataformas y en YouTube, el lyric video", escribió la cantante en Facebook.









