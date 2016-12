Fans crean estrella para Carrie Fisher en Hollywood

Los admiradores de Carrie Fisher crearon una estrella para la fallecida actriz en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Un grupo de fans se apoderó de una estrella en blanco en el Hollywood Boulevard y pegaron letras para escribir su nombre y la frase "que la fuerza esté contigo para siempre". También colocaron velas y flores alrededor de la estrella.

Fisher no tenía una estrella oficial en el Paseo de la Fama, pero los administradores de la atracción turística de Los Angeles permitieron temporalmente el homenaje para darle a los fans un lugar para despedirse.

Por la tarde, el actor Mark Hamill (Luke Skywalker, en Star Wars) compartió una foto de la improvisada estrella en la que se aprecia además un sable de luz, el arma de los jedi. "Se llevó un poco de todos nosotros con ella #MuyPronto", escribió junto a la imagen.

She took a little piece of all of us with her. #TooSoonpic.twitter.com/QiKUQPR46p