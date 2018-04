Las escenas más dramáticas de 'La Casa de Papel'

Ciudad de México

Luego del éxito que tuvo la serie española La Casa de Papel, Netflix anunció la tercera parte de esta producción, y es que el plan perfecto para asaltar la Casa de Moneda sólo pudo ser ejecutado por este grupo de criminales que se robaron el gusto del público.

Lo cierto es que tendremos que esperar hasta el próximo año para ver los nuevos episodios de este programa, por eso te compartimos algunas de las escenas más dramáticas que nos robaron el aliento en semanas pasadas.

Si no has terminado de ver la serie, te sugerimos que no continúes leyendo.

¡SPOILER ALERT!

¡SPOILER ALERT!

1. Tal vez, Oslo pudo ser el personaje que menos habló en la trama pero a todos nos causó tristeza cuando su primo tuvo que quitarle la vida.

2. Quedamos impresionados cuando la rehén Mónica se enamoró de Denver, un episodio que nunca olvidaremos.

3. Creímos por un momento que Tokio sería encerrada para siempre.

4. Ni qué decir cuando Nairobi tomó el mando y golpeó fuertemente en la cabeza a Berlín, líder del grupo, dando comienzo a su "matriarcado".

5. Y por último y al ritmo de Bella Ciao, la muerte de Berlín para salvar a su grupo, fue uno de los momentos más épicos de la serie.

DAPR