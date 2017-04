Alista Contreras serie de ficción sobre 'El Chapo'

México

El cineasta mexicano Ernesto Contreras, quien actualmente se encuentra dirigiendo la serie El Chapo, habló sobre el proyecto que se está filmando en Colombia.

El director, quien se encuentra en la Ciudad de México tras haber recibido un reconocimiento, dio a conocer pocos detalles sobre la historia que está próxima a estrenarse.

“Es una producción de Story House de Netflix, que próximamente estará saliendo al aire en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de dirigir la primera temporada junto a José Manuel Cravioto, va a estar increíble”, comentó Contreras, quien además asegura que será una historia muy original.

“Creo que es una serie distinta a lo que hemos visto antes respecto a este tema, por eso me interesó la invitación y ha sido una experiencia de aprendizaje y de crecimiento como director”, comentó.

De inicio, el proyecto le interesó por tener una extensa investigación sobre el tema del narcotráfico y los cárteles.

“Hay una gran investigación periodística lo cual me daba la confianza de contar todo como tenía que contarse y al final es una ficción, una serie de un personaje en medio de un gran rompecabezas y sería interesante que la gente lo vea”, dijo el realizador.

Con José Manuel Cravioto ya ha colaborado en distintas ocasiones y refuerza su admiración por él “hemos trabajado muchas veces juntos y ahora en esta serie”.

Además señaló que actualmente la televisión se ha renovado por lo que buscan acercarse al público de una manera muy distinta a lo que muchos esperan.

“El momento que estamos viviendo en la televisión es muy interesante, me parece que las plataformas digitales están abriendo otros campos, otras ventanas, puertas y justamente yo tenía muchas ganas como de explorar esa posibilidad por eso cuando me invitaron a esta producción me pareció interesante”, finalizó.