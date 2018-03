Erasmo Catarino regresa con "El Cursi".

Ciudad de México

El cantautor guerrerense que ganó en 2005 el reality show La Academia está promocionando su nuevo sencillo "El Cursi" que cuenta la historia de un hombre enamorado que expresa su amor

"Yo estoy muy agradecido con la gente, con la vida que me permite estar aquí, yo quiero decirles que no es que haya estado ausente, he seguido con la música sólo que la he llevado a mi a los pueblos y las ferias", declaró el ex académico en rueda de prensa para anunciar su nuevo sencillo.

Catarino destacó que alista su próximo disco el cual grabó en Cuernavaca e incluirá los géneros mariachi, norteño y fusiones con piano.





DAPR