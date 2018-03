Bunbury trae la actitud correcta a GDL

Guadalajara

Como si se tratara de un verdadero 'héroe de leyenda' que regresa a su casa, Enrique Bunbury confirmó que es uno de los exponentes del rock en español más queridos y seguidos en Guadalajara y es que en dos fechas, el cantante deleitó y emocionó a más de 18 mil tapatíos que cantaron, bailaron y disfrutaron de sus temas.

En punto de las 21:00 horas las luces se apagaron y de fondo se escucharon los acordes de "Supongo" que anunciaban la llegada del astro español y así fue. Portando un traje blanco con una llamativa X roja en alusión al nombre de su gira Ex Tour 17-18, Bunbury llegó al escenario provocando la euforia en los ya reunidos en el recinto, sin mediar palabra entregó el primer tema de la noche "La ceremonia de la confusión".

Los gritos y aplausos resonaron en el auditorio, la euforia desbordaba y así continuó en el segundo tema "La Actitud correcta".

Finalmente saludó. "Buenas noches, es un gusto estar de nuevo en Guadalajara, estamos muy contentos de verdad, estamos estrenando disco y eso les venimos a presentar, además de los temas de nuestra carrera y espero esta selección sea de su agrado", dijo y dio paso a "Los Inmortales", tema de su anterior producción Palosanto y cuyo video se grabó en el panteón de Belén en Guadalajara.

La puntualidad de Enrique tomó por sorpresa a cientos de sus fans que se encontraban comprando alimentos, también a aquellos que salían del baño o aún se encontraban en la fila de acceso, "ya empezó", se escuchó en el pasillo y pronto comenzó una corredera para entrar al foro y ubicar sus asientos.

En un escenario sencillo con múltiples luces de colores, y nada más que los instrumentos de su banda Santos Inocentes el español entregó un repertorio que incluyó los de su más reciente producción, así como un repaso de éxitos del ayer.

"El Rescate", "Tesoro", "Despierta" y "Más alto que nosotros sólo el cielo" fueron parte del repertorio, los gritos, la emoción y euforia se apoderaron del recinto, con cada movimiento del español, quien con maestría recorrió el escenario de un lado a otro saludando y agradeciendo a los presentes por estar en su concierto.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar “Enrique, Enrique”, coreaban emocionados los asistentes al término de cada tema, los piropos, los chiflidos y las propuestas amorosas también estuvieron presentes.

"Vamos a echar la vista muy muy atrás vamos a tocar una canción de los tiempos prehistóricos", dijo y dio paso al "Héroe de Leyenda", tema que hiciera popular junto a su icónica banda Héroes del Silencio.

"Sabemos que este 2018 ustedes tienen un proceso electoral y nos han llegado mensajes de si por cual votar o por cual no, también nos han dicho que los extranjeros no podemos opinar, no les diré nada, mejor se los canto", dijo para pronto interpretar "Bandeja de plata", tema en el que habla de la desigualdad social y las 'peleas de poder' y con el cual además bajó del escenario y así regresó, tropezó y cayó al suelo, se paró y alzó las manos, no tuvo nada más que hacer para que los asistentes lo 'consolaran' con aplausos y gritos.

Bunbury presentó a cada uno de los integrantes de la banda y amenazó con tocar el último tema "Maldito Duende", tema en el que dio a conocer que aún tiene la energía de hace algunos años, pues sin mayor complicación bajó del escenario para colocarse en medio del público a saludar y cantar algunos de los presentes.

En medio de una oleada de aplausos, vitoreos y porras Enrique pronunció "muchas gracias, muy buenas noches" y abandonó el escenario en medio de una cortina de humo. "Otra, otra", gritaban desesperados los seguidores, los gritos fueron respondidos y portando una tejana y una llamativa corbata roja que hacía contraste con su traje blanco entregó "De mayor”, siguió con "el Extranjero" y las más coreadas y esperadas "Infinito", y "Sí".

Tras dos fechas en Guadalajara, el español agradeció en todo momento a sus seguidores que se dieron cita y se despidió con "La constante".

GPE