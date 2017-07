Predicciones rumbo a las nominaciones del Emmy 2017

Ciudad de México

Las nominaciones a los premios Emmy se anuncian este jueves y, con Game of Thrones fuera de competencia, no hay un claro favorito.

La popular serie de HBO sobre familias nobles luchando por el control del trono de Hierro se llevó 12 estatuillas el año pasado, un récord, pero este año no compite porque la nueva temporada no comienza hasta el domingo.

Con Game of Thrones y Downton Abbey, que terminó en marzo de 2016, fuera de competencia, las nominaciones se distribuirán entre debutantes como The Crown, sobre el ascenso de Isabel II al trono; la nostálgica Stranger Things, que ganó en los premios del sindicato de actores y productores. Ambos programas, producidos por Netflix.

"Creo que tienen la nominación segura The Handmaid's Tale y The Crown. No me importaría ver Westworld porque creo que fue más creativamente ambiciosa", dijo el experto en premios Tim Goodman en una columna en The Hollywood Reporter.

"Me preocupa que Stranger Things, una serie que disfruté pero no tiene el mérito para ser nominada a mejor drama, entre", añadió.

La serie distópica de ciencia ficción The Handmaid's Tale de Hulu, This Is Us de NBC y Westworld de HBO deben entrar en las categorías de Mejor drama, así como en las de guión y actuación.

Del año pasado, The Americans (FX), Better Call Saul (AMC), Homeland (Showtime), House of Cards (Netflix) y Mr. Robot (USA) serán igualmente aspirantes a los principales premios.

Los 21 mil miembros de la Academia tuvieron dos semanas para revisar las numerosas opciones de los 12 meses.

"Ha sido un año extraordinario para la televisión. La industria nunca estuvo tan dinámica e inventiva, y los escritores y creativos nunca fueron tan prolíficos", indicó el presidente de la Academia, Hayma Washington.

Las nominaciones serán anunciadas por la actriz de Veep Anna Chlumsky y la estrella de Criminal Minds Shemar Moore en la Academia de la Televisión a las 10:30 horas de la Ciudad de México, (15H30 GMT) y en Hey!encontrarás la lista de nominados y toda la información al respecto.

Game of Thrones hizo historia el año pasado al ganar 12 estatuillas —tres en las categorías más importantes— y convertirse en el programa de ficción más galardonado desde que arrancó la premiación casi 70 años atrás.

La premiación se celebrará el 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles con el comediante Stephen Colbert como anfitrión.





