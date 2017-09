Elton John publicará sus éxitos en nuevo álbum "Diamonds".

El músico británico Elton John publicará el próximo 10 de noviembre "Diamonds", una colección "definitiva" de los grandes éxitos de su carrera, de acuerdo con el anuncio de la discográfica Universal Music.

El álbum de recopilación reúne los temas más emblemáticos del artista inglés, incluidos "Rocket Man", inspirada en un cuento de Ray Bradbury, y "Candle In The Wind", que dedicó a la princesa Diana de Gales tras su muerte, ambas escritas con la colaboración del letrista Bernie Taupin.

TE RECOMENDAMOS: Diego Luna solicita voluntarios en Tanganica

La publicación de "Diamonds" coincide con el 50 aniversario de la asociación artística de John y Taupin, dos creadores que cruzaron sus carreras profesionales en 1967 gracias a un anuncio en una revista musical que buscaba compositores.

El nuevo disco de grandes éxitos contiene asimismo "Your Song", una de las canciones que catapultó a Elton John a la fama en 1971.

El cantante y pianista, que publicó en 2013 su último álbum de estudio, "The Diving Board", ha logrado situar sus temas en lo alto de las listas de éxitos durante varias décadas.

"Su legado no tiene rival en términos de longevidad, creatividad y comercialidad", señaló el comunicado de la discográfica.

El álbum "Diamonds" saldrá a la venta en formato digital y en tres formatos físicos: Una versión de dos cedés con 34 canciones, una caja de dos vinilos de 180 gramos y una edición limitada de tres cedés con 17 temas adicionales seleccionados por el músico.



#EltonDiamonds, the Ultimate Greatest Hits, is out Nov 10th! Available on 2CD, 2LP + 3CD deluxe boxset. Pre-order: https://t.co/u7VItdJtuA 💎 pic.twitter.com/M2AVcLk9Zs