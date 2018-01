Ellen DeGeneres celebra sus 60 años con humor.

Ellen Lee DeGeneres celebra sus 60 años con una trayectoria en la televisión digna de compartir.

La comediante, nacida en Metairie, Luisiana, Estados Unidos, continúa este 2018 con su famoso programa "The Ellen DeGeneres Show".

Un programa que ha conquistado a miles televidentes con su contenido, sus invitados y la manera en cómo los presenta.

Cantantes, actrices, directores, y demás se han dado cita para hablar sobre sus carreras de una manera única y divertida.

Pero no solo eso, ya que la también actriz ha participado en filmes como Mr. Wrong, Los Coneheads, La Carta del amor, y ha prestado su voz para Buscando a Dory.

A través de la página Ellentube, la comediante puede leer todas las felicitaciones que han hecho sus millones de seguidores en el portal.

I’m reading all your #HappyBirthdayEllen tweets and loving them. You guys made my day. https://t.co/Hh6pJY4Q0V