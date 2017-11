La Trevi y La Guzmán listas para la batalla

Guadalajara

Dos de las máximas exponentes del pop latino llegan este miércoles y jueves al Auditorio Telmex para presentar su exitoso Versus World Tour. Se trata de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, quienes con su imponente presencia harán vibrar las emociones de los tapatíos con las dos fechas que tienen programadas en el mismo escenario.

Para celebrarlo, las “rivales” lanzarán un material grabado en vivo que se compone de un CD/DVD que además será proyectado los próximos 17 y 18 de noviembre en 50 salas de cine del país, y con el cual además el público podrá llevarse a casa la adrenalina y emoción de la gira que debuta mañana en la perla tapatía.

“Es un concepto padrísimo en el cual nos amamos pero ¡nos desgarramos entre nosotras! y ha funcionado, los fans están felices y nos da mucho gusto que se lo puedan llevar a casa. Jamás haría esto con nadie más que contigo, este proyecto no cualquiera lo acepta ni se la juega como Gloria conmigo”, confesó en rueda de prensa Alejandra Guzmán.

La cantante continuó con frases dedicadas a su compañera de escenario de la cual confiesa siempre haber tenido una conexión cercana, sin embargo, dice que los medios de comunicación fueron los responsables de crear la rivalidad.

“Es una buena amiga; recuerdo cuando me llamaste que estaba en el hospital, fuiste la única que me llamaste tú y Kate del Castillo, me dio mucho gusto que me dijera `híjole, necesito esa rival, necesito que le eches ganas para ser rivales´ y sin querer siempre nos pusieron de rivales. Todavía tengo en mi casa portadas de revistas en donde nos atacaban a las dos pero siempre estuvimos unidas y creo que hay una magia dentro de este versus porque nos ha sacado lo mejor a cada una”, declaró.

Gloria, con lágrimas en los ojos, contestó a los halagos de la intérprete de “Hey Güera” afirmando que este concepto no había llegado antes puesto que no se habían prestado los tiempos ni las personas adecuadas.

“Me hubiera gustado estar con Alejandra en esos momentos cuanto estaba teniendo la oportunidad de ser mamá para ponerle mi hombro. De una u otra manera me lo ha compartido cuando cantamos en el escenario `Yo te esperaba´ y me siento bien orgullosa de ella. Este versus llegó cuando los planetas se alinearon y se nos presentaron las personas correctas para hacerlo, un concepto bien bonito donde damos todo de nuestra parte para la producción y exportar dos mujeres mexicanas a todo EE.UU. y parte de lo que nos toque, es un orgullo”.

La Trevi complementó su mensaje explicando que la gira tiene fecha de caducidad para el 2018 y que a pesar de esto, ambas invertirán en proyectos individuales que motiven la unión entre latinos.

“Nos ha ido muy bien, es un buen negocio que nos da la posibilidad de invertir más para lo que viene pero lo que más me llevo de Alejandra es esa energía fabulosa. Cuando termine esta fusión que estamos haciendo espero que mis fans continúen apoyándola y que sus fans continúen apoyándome a mí porque ese es el mensaje más importante que al fin y al cabo, unidos vamos a ser más fuertes todos, hablo de un mensaje que engloba todo, de aquí para allá, de aquí para arriba” agregó Gloria.

Las cantantes manifestaron su comodidad al estar en tierras tapatías y Alejandra agrega que a pesar de su reciente operación, no puede negar la rockera que lleva por dentro para seguir transmitiendo su explosividad en los escenarios.

“Descansé, me operé y de ahí al escenario. Tuve que aprender a caminar con andaderita, bastón… no me la creo como a un año de lo de mi cadera esté bailando y brincando, pero esa es la entrega de la que hablo, me valió y no puedo negar a esa rockera que llevas dentro, siento que el mejor momento lo estoy viviendo hoy porque es lo único que tengo. Yo amo Guanatos, tengo muchos amigos aquí y siempre que vengo me voy con algo. Me echo mis tortas ahogadas, me llevo algo puesto”, dijo La Guzmán.

Por su parte, Gloria sigue sobrellevando el duelo de la pérdida de su cuñado. En referencia a lo anterior, la regiomontana entre lágrimas y suspiros no dudó en decir “Te quiero” a todos los presentes, pues dice que la vida es efímera.

“Me gustaría tener un poquito más de tiempo para decirles `Te quiero´ a esas personas que ya no están, pero hay que aprender y ahorita decirles eso, a los que vea en el camino, en el concierto, en mi casa y es lo que quiero transmitir a ustedes: lleguen a su casa y abracen mucho a sus hermanos, a sus amigos, porque no tenemos seguridad de nada, ahorita estamos aquí en esta entrevista y de repente zaz”, compartió la cantante con voz quebrada.

La Trevi y La Guzmán dicen disfrutar de la actuación de la otra cuando esperan tras bambalinas e incluso dicen que siempre hay sorpresas, y Guadalajara también está incluida en ellas.

Para asistir

Gloria Trevi Vs Alejandra Guzmán

Auditorio Telmex

15 y 16 de noviembre, 21:00 horas

Boletos desde $650 a $2,500

La primera fecha cuenta con boletos agotados y pocos boletos para el espectáculo del jueves.

GPE