Actor de 'El Chapo' revela detalles de la segunda temporada

El actor mexicano Humberto Busto adelantó que durante la segunda temporada de la serie de televisión "El Chapo", su personaje "Don Sol" logrará el objetivo de ser el primer mandatario de México.

"Al mismo tiempo que "Joaquín 'El Chapo' Guzmán" (Marco de la O) empieza a subir en los negocios del narcotráfico, 'Don Sol', quien es un papel ficticio, llega a la presidencia de México", comentó Busto.

"Es un hombre lleno de ambición y ejemplifica de manera perfecta todo lo que el ser humano está dispuesto a sacrificar con tal de obtener algo tan absurdo y tan irreal como el poder, pero en beneficio personal y no para servir al país", añadió el actor en entrevista.





Hace nueve meses que Humberto Busto radica en Colombia, pues ahí se filman las tres temporadas de la serie. La primera ya fue vista por la audiencia, mientras que la segunda se estrenará en septiembre próximo.

"Sé que mucha gente ya está cansada de las narcoseries, pero esta es diferente, su propósito va más allá. Más bien, muestra un proceso periodístico en el que se plantean diversos puntos de vista acerca del tema para que la gente pueda tomar su postura al respecto y se le dé respuesta a otras cosas".

"Don Sol", apuntó, le permite a Humberto Busto hablar de muchos aspectos que le preocupan y le duelen sobre la situación actual en el país.

"Me permite hacer un análisis de mis propios procesos de ambición y entender por qué estamos viviendo los hechos de violencia actual. Figuras como la de 'El Chapo' no surgen de manera espontánea, tienen que ver con una coyuntura política, social y económica. Sin embargo, al no haber un control, se nos va de las manos como sociedad.





"Creo que la historia habla de cómo nos hemos desensibilizado frente a la vida del otro con tal de conseguir algo personal, ya sea dinero o poder", señaló.

En opinión de Humberto Busto, la serie "El Chapo" no sólo es un entretenimiento, sino un informe con respecto a lo que ha sucedido en los últimos 30 años de historia en este país.

"'Don Sol' se cree superior a todos los demás y tiene el afán de llegar a ser presidente pero no para servir a su país, sino para demostrarle al mundo y a él mismo que es mucho mejor que todos.

"Es un reflejo de 'El Chapo'. Ambos personajes se van espejeando en dos mundos distintos, uno en la política y el otro en el narcotráfico. En el fondo son dos seres que se parecen y que quieren lo mismo".

Informó que en la segunda entrega de la serie, su papel también dará un giro de 180 grados en su intimidad sexual.

"Es algo que no se había visto en ninguna otra historia relacionada con el tema y me parece interesante por parte de los escritores porque es esa dicotomía de que le hago caso a mis emociones, a lo que soy o me lo guardo para obtener el poder", concluyó.





