Eiza González se disfraza de Jasmín para Halloween

Eiza González eligió disfrazarse como Jasmín, la princesa de Disney, en un fin de semana repleto de fiestas de Halloween.

La actriz mexicana compartió su look en Instagram, donde sus seguidores halagaron su belleza.

Una publicación compartida por E$ (@eizagonzalez) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 3:22 PDT





Sin embargo, el look de la también cantante no fue del agrado de todo el mundo. Algunos usuarios en redes sociales consideraron que el disfraz no es innovador, pues ya anteriormente lo han lucido otras celebridades, como Kim Kardashian.





Eiza Gonzalez se fue de Jazmín este Halloween. Hablando de elecciones básicas 😐 ¿Por qué eligen disfraces aburridos? 😫 pic.twitter.com/U1DSxmMaHY — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) 29 de octubre de 2017



Y tú, ¿a qué Jasmín prefieres?, ¿la de Eiza González o la de Kim Kardashian?





