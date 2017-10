Eduardo Yáñez rompe en llanto al ofrecer disculpas

Ciudad de México

Eduardo Yáñez reapareció ante las cámaras luego de haber golpear al reportero Paco Fuentes, de El Gordo y La Flaca, cuando éste le preguntó sobe un problema familiar con su hijo. El actor concedió una entrevista al programa de Univisión y entre lágrimas ofreció una disculpa por su violento acto.

"Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto", dijo Yáñez. "Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Mi proceder no fue el correcto."

TE RECOMENDAMOS: Eduardo Yáñez agrede a reportero en Los Ángeles

Sin embargo, el actor dijo que respondió de esa manera ante la insistencia del reportero. "Siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo y él se vio en algo que no le pertenece (sic)."

"Creí yo en ese momento que insistía demasiado y, en mi forma de percibir, que hasta se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo y no me aguanté... perdí. Quiero pedirle al público una gran disculpa por mi proceder y a él mismo también. Ojalá nos hubieras conocido en diferentes circunstancias", dijo.

Yáñez, protagonista de telenovelas como Destilando amor, Fuego en la sangre o La verdad oculta, rompió en llanto (alrededor del minuto 03:50 en el video publicado por Univisión) y aseguró que ya busca ayuda profesional para aprender a manejar este tipo de situaciones.

"Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que ir a mi país, y con las gentes que me quieren, con las gentes que me conocen bien y reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y empezar de nuevo, porque soy un ser humano, cometo errores y porque soy hijo de Dios", señaló.





ehh