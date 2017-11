Presentan doble dosis explosiva

Guadalajara

La noche de este miércoles ante un Auditorio Telmex lleno, Trevi y Guzmán compartieron un espectáculo con duración de poco más de dos horas y media. La mayoría de los asistentes eran mujeres, quienes corearon a todo pulmón los himnos de ambas estrellas nacionales.

Entre los asistentes también se contaron numerosos grupos de fans, algunos llevaban uniformados playeras con el rostro de Gloria Trevi, hubo otro grupo que deletreaba el apellido con globos plateados en forma de cada letra.

El show consistió en temas interpretados en individual así como las esperadas colaboraciones que dieron nueva vida a los éxitos radiales. Los numerosos grupos de amigas crearon microfiestas en su lugar celebrando cada canción.

En el aspecto técnico en esta ocasión además de tres reflectores ubicados en base y a los extremos del escenario, hubo otro set igual junto a la consola de audio, que se ubica en medio de la planta baja del recinto entre el público.

A las 21:30 horas finalmente las luces se apagaron y comenzó el espectáculo. Desde la entrada la gente se puso de pie y comenzaron los gritos al escucharse "Más buena" interpretada por ambas.

El escenario consistió en una plataforma en diferentes niveles donde ellas se desenvolvían y donde se ubicaban también los músicos, así como una pantalla gigante al fondo. El escenario se rodeaba además de luces que se movían al ritmo de los temas y simulando de alguna manera el ambiente de un antro.

Enseguida Alejandra interpretó "Hey! güera" que se ligó de inmediato con Trevi cantando "La papa sin catsup". Y desde el comienzo la constante fue el público coreando cada tema hasta quedar afónicos e incluso emular los gestos y movimientos de sus estrellas.

Con vestuarios plateados o en tonos llamativos hubo varios cambios entre canciones. Tras el intro Alejandra Guzmán tomó el escenario por completo al interpretar canciones como "Mala hierba".

"Buenas noches, Guanatos, las personas más prendidas del país. Bienvenidos a versus donde verán a la Trevi y a mí despedazándonos canción por canción. Es el final de la gira así que les tocará lo mejor, siempre queda al final lo mejor", platicó Guzmán a los asistentes antes de cantar "Mírala, míralo".

"Qué rico, yo siempre quise ser artista pero por el reventón. Muchas gracias por dejarme durar 29 años en el rock and roll, ya no es lo mismo ahora. Dice que la luna es el sol de los locos y las locas", comentó antes de bajar el ritmo a las baladas románticas y ritmos caribeños que incluyeron "Loca", "Quítatelo", "Día de suerte" y "Un grito en la noche".

"Quiero platicarles algo, hace un año que comenzamos la plática para crear Versus y tenía que operarme la cadera. Y lo que quiero platicarles es que lo que me hace seguir adelante es su aplauso, su cariño, gracias por acompañarnos esta noche, hay que disfrutar y hay que querernos como hermanos", compartió también antes de terminar su breve set en solitario y dejarle el lugar a Gloria Trevi.

En su set la cantante norteña interpretó "Gloria" el cover en el que curiosamente se autohomenajea.

"Esta noche es demasiado fuerte para mí, porque la vida me enseña cosas y me sigue enseñando, me enseña que los Te Quieros no nos los debemos que guardar, porque no sabemos cuánto estaremos con esas personas", dijo con su particular voz. "Guadalajara tómame, chúpame, Vestida de azúcar", comentó antes de dicho tema. Después cantó un popurrí que incluyó "Me río de ti", "Psicofonía", "Pruébamelo" y "En medio de la tempestad".

En el lado más tranquilo se escuchó "El favor" y "Cinco Minutos". Entonces tocó el turno de Guzmán para celebrar con otros éxitos como "Reina de corazones", "Ángeles caídos", "Rosas rojas", "Hacer el amor con otro", "Luz de luna", "Verano peligroso", "La plaga" como un repaso de sus casi tres decenios de carrera.

Para la segunda vuelta de Gloria la fiesta continuó con "Pelo suelto", "Tu ángel de la guarda", un popurrí con fragmentos de "Agárrate", "Zapatos viejos", "A la madre", "Chica embarazada", así como otros de sus clásicos como "El último beso" y "Dr. Psiquiatra".

Después ambas compartieron sus temas románticos de manera intermitente: "El recuento de los daños", "Cuidado con el corazón", "No querías lastimarme", "Llama por favor", "Con los ojos cerrados", "Yo te esperaba" tuvieron eco emotivo en sus espectadores.

La despedida llegó con un encore que sumó más éxitos "Todos me miran", "Eternamente bella" y "Cuando un hombre te enamora" con ambas cantantes compartiéndolas y terminando una fiesta que duró algunos minutos después de la media noche. Este jueves se cumplirá la segunda fecha de este Versus.

