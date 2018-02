Drake sorprende con diversas donaciones millonarias

Drake hizo esta semana una peculiar gira por el sur de Florida donde sorprendió a estudiantes, clientes de supermercados y personas sin techo que viven en refugios de Miami con donaciones que superan el millón de dólares, informaron hoy medios locales.

Aubrey Drake Graham, conocido artísticamente como Drake, intercaló sus acciones humanitarias con la grabación del vídeoclip de su nuevo single "God's Plan", que ya ha reemplazado a "Havana" de Camila Cabello en el número uno en la lista Hot 100 de Billboard.

La primera aparición de Drake fue el pasado lunes en un instituto, donde sorprendió a los jóvenes y les ofreció, ante su asombro, salir como extras en el vídeoclip de "God's Plan".

Este no fue el único gozo de esta peculiar jornada escolar, ya que, antes de irse, el cantante canadiense donó 25 mil dólares a la escuela y prometió abastecerles de uniformes escolares de su propia marca de ropa.

El camino filantrópico del rapero no paró ahí. Su próxima parada fue en la Universidad de Miami, donde esta vez dejó fuera de sí a Destiny James, una estudiante de Medicina al que le dio una beca de 50 mil dólares.

Drake gifts University of Miami student Destiny James $50,000 for college tuition after reading 'great things' about her and appreciating how hard she's worked.

💯💯💯 pic.twitter.com/6mtsbCLWf5