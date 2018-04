Don Diablo rinde homenaje a Avicii.

Ciudad de México

Ayer el mundo quedó perplejo ante la muerte de uno de los Dj's más importantes del mundo y Don Diablo le rindió homenaje a Avicii en uno de sus eventos.

"Un día dejarás atrás este mundo... así que vive una vida que recordarás R.I.P. hermano, Serás extrañado", escribió el Dj en su cuenta de Facebook en un video que le hizo a su amigo.

TE RECOMENDAMOS: Murió el dj Avicii a los 28 años

Temas como "The Nights", "Levels", "Wake Me Up", entre muchos otros sonaron en el concierto.

El dj y productor sueco Avicci fue encontrado muerto en Mascate, Omán y falleció a los 28 años.

Fue uno de los máximos exponentes de la música electrónica y personalidades como Martin Garrix, Calvin Harris, Don Diablo, Nervo, entre muchos otros, lamentaron su muerte en redes sociales.





DAPR