Domenica adoptará sonidos como el R&B y el trap.

Domenica, quien se abrió camino en el ámbito musical con su primer álbum homónimo, del que han destacado algunas composiciones como "Corazón", la cual alcanzó buena respuesta del público, prepara su segunda producción discográfica, en la que, sin perder su gusto por el romanticismo, adoptará sonidos como el R&B y el trap.

"En cuanto saqué mi primer sencillo, que fue "Corazón", no sabía qué iba a pasar, porque ahora todo es urbano y yo estaba sacando una balada. A las dos semanas me dijeron que mi canción estaba en el lugar 11 a escala nacional; no lo podía creer y después de eso todas las canciones comenzaron aposicionarse”, compartió.

Hija del reconocido compositor veracruzano Fato, y fiel admiradora de Michael Jackson, Domenica sigue sus pasos por el camino del éxito, por lo que agradece a quienes han apoyado sus creaciones musicales, pues reconoce que los resultados la han sorprendido.

"Me siento sorprendida por la respuesta, porque a final de cuentas soy una artista que va empezando, y soy independiente, que es lo que hace un poco más complicado el camino", dijo.

Consciente de que la música urbana, como el reguetón, tiene mayor eco entre la gente, reconoció que tenía miedo de seguir con su propuesta de balada.

"Yo respeto mucho todos los géneros, pero yo soy más baladista y siento que hay canciones para todo, para la fiesta, para desayunar, para cocinar, llorar. La mayoría de mis canciones son de desamor, pero no de cortavenas, hay un cierto optimismo", explicó la joven compositora.

Heredera del gusto por la composición y de crear historias con las que el público se identifique, la intérprete comentó: "La música no deja de evolucionar, siento que hacen falta más esas canciones románticas que formen parte de las emociones de cada persona, de cada situación que nos pasa, como en su momento lo han hecho Sin Bandera, Reik y Camila; hace falta más alma", destacó Domenica.

Actualmente trabaja en su segundo disco, en el cual fusionará pop con balada y el R&B y trap, ya que también le gusta arriesgarse.

"Siempre quise hacer eso, pero es poco a poco, no puedo soltar como una bomba, la idea es que la gente sepa qué estoy haciendo, que Domenica es camaleónica; entonces, la gente siempre va a estar a la expectativa", dijo la intérprete de "Globo espacial".

Y aunque comparte que gusta de hacer discos físicos, reconoce que la tecnología de hoy en día, es básica para mantener la interacción con la gente, lo cual le ha ayudado mucho en su intención por mostrar sus canciones.





