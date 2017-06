DJ Zedd llegará a México con su “Echo tour”.

Ciudad de México

El DJ Zedd, ganador de un Grammy, anunció que pisará tierra mexicana para ofrecer tres conciertos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los días 1, 3 y 4 de noviembre, respectivamente, en el marco de su "Echo tour", para Norteamérica.

Las presentaciones de su gira arrancarán en septiembre en Vancouver, y también abarcará Estados Unidos y México, los boletos para las presentaciones en este último país estarán disponibles a partir del 22 de junio, se informó en un comunicado.

Además de Zedd al tour se unirá Grey, conocido por sus éxitos "Starving" y "I Miss You," además de Lophiile, quien recientemente tuvo una colaboración en el disco de remixes de "Stay" de Zedd y ha producido canciones para las estrellas en ascenso del R&B Gallant y Ray Blk.

El 'Echo Tour' de Zedd se da tras un año lleno de presentaciones estelares en los festivales más importantes del mundo, incluidos Ultra Miami y EDC Las Vegas y más tarde este año encabezará el Billboard's Hot 100 Festival en agosto así como Electric Zoo a principios de septiembre.

Zedd colocó esta año su más reciente sencillo "Stay" feat. Alessia Cara en el número en las listas de Estados Unidos, ambos músicos presentarán este tema en la serie de conciertos de verano de "Good Morning America" el 21 de julio en Central Park de Nueva York.

El DJ está por lanzar su más próxima pieza en colaboración con Liam Payne, la cual confirmó durante su entrevista con Zane Lowe.

Los dos primeros álbumes de Zedd son "Clarity" y "True Colors", sus éxitos globales incluyen el ganador del Grammy "Clarity" feat. Foxes, "Stay The Night" feat. Hayley Williams de Paramore, "I Want You To Know" feat. Selena Gomez, y "Beautiful Now" feat. Jon Bellion.

Además de su trabajo como artista, Zedd ha producido temas para muchos de los más grandes nombres de la industria musical como Justin Bieber, Nicki Minaj, Ariana Grande y Lady Gaga.



DAPR