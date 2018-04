Disfrutan rodaje de 'La boda de mi mejor amigo'.

Ciudad de México

En el Salón Madellaine del hotel St. Regis, el director Celso García y los actores Ana Serradilla, Carlos Ferro, Natasha Dupeyrón y Miguel Ángel Silvestre, presentaron el remake de La boda de mi mejor amigo y compartieron las razones por las que dieron el sí a este proyecto cinematográfico.

"Yo llevo una vida viéndola y ahora la ven mis sobrinos; cuando me llega el guión me gustó mucho, porque veo que hay mucho respeto a una gran obra, pero también tiene una cierta identidad latina, por eso decidí participar", dijo Silvestre.

El actor español añadió que son conscientes de que están interpretando a personajes que ya grandes actores han hecho, por lo que es una gran responsabilidad.

Entre risas, compartió que cuando llegó a nuestro país y vio que todo era tequila, tacos y tortillas pensó: "Esto no va a ser una película va a ser una celebración". Añade que ha disfrutado mucho el proyecto y está seguro que los extranjeros querrán visitar México después de ver el filme, pues refleja la cultura, los colores, la alegría y la vida de Jalisco y la Ciudad de México.

Carlos Ferro mencionó que fueron muchas cosas las que lo llevaron a este largometraje, pero una de las principales fue el gran reto de estará la altura de la original, protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Rachel Griffiths en 1997.

"Es una gran película, digo, estamos un remake, pero la original es una película que marcó y el gran reto es hacerla a nuestra manera, a nuestro modo y marcar igual, y por qué no hacerlo, por qué no subirse al barco, el que no arriesga no gana y eso fue lo que me movió a mí", sostuvo.

Con un poco de pena, Ana Serradilla reveló que nunca había visto la película del director P. J. Hogan; pero en cuanto le llegó la posibilidad supo que era un gran reto y una gran responsabilidad.

"Me la describieron y me dieron ganas, porque ya quería hacer una comedia romántica, porque desde Cansada de besar sapos ya no había hecho una y parecía que ya no la iba a volver a hacer; cuando me lo mencionaron yo misma dije: 'Tengo que ser yo, siento que ese personaje puedo hacerlo yo', y no dude ni un instante", agregó.

El guión narrar la vida de Julia (Serradilla), una renombrada crítica gastronómica con miedo al compromiso; a pesar de eso, su mejor amigo Manuel (Ferro) y ella prometen que si cuando tuvieran 35 seguían solteros se casarían entre ellos. Un día Manuel le habla para decirle que en cuatro días se casara con Pamela (Dupeyrón), por lo que Julia llama a su amigo Jorge (Silvestre) para que le ayude impedir la boda a toda costa.

"La historia es la misma, lo que decidimos es contar la historia situada en México 20 años después; es una historia que se va a repetir por siempre, siempre vamos a tener un mejor amigo o amiga que se va a casar, pero la diferencia es el punto de vista y este sabor mexicano que decidimos darle a la película, manteniendo y respetando la esencia de los personales", destacó Celso García.

El director mencionó que La boda de mi mejor amigo tendrá locaciones en la Ciudad de México y Jalisco; platicó que él ha vivido en Guadalajara por lo que decidió rodar allá y mostrar distintas caras de México.

Compartió que durante el rodaje en Jalisco invitaron a estudiantes de cine a participar en el proyecto; esto lo hizo para regresar un poco de lo que su etapa universitaria y el estado en donde ha vivido le ha dado.

Finalmente, indicó que los extras, segundas y terceras partes son de Guadalajara, con el objetivo de ofrecer trabajo a la gente local, pero también para mostrar el enorme talento que tienen.





