Diseñador de camiseta de Timberlake en Super Bowl se enteró por casualidad.

El escocés Martin Ridley que diseñó la camiseta que lució el cantante Justin Timberlake durante su actuación en el Super Bowl afirmó hoy que se enteró por casualidad, después de la ceremonia del domingo, cuando su trabajo se hizo viral y empezó a ser contactado por medios internacionales.

En declaraciones a la cadena BBC Radio, Ridley contó que se llevó una gran sorpresa cuando, después de pasar el día en la montaña, regresó a casa y se enteró de que su pintura llamada Ben Halton Stags, que representa a dos ciervos sobre un prado, estaba estampada en la camiseta que lució el cantante estadunidense norteamericano.

TE RECOMENDAMOS: Justin Timberlake usó sin permiso holograma de Prince

"Fue un poco surrealista", dijo Ridley refiriéndose al momento en que conoció la noticia: "Volví a la casa, encendí mi ordenador y mi bandeja de entrada se llenó con mensajes de periodistas de todo el mundo", relató.

Ridley, de 50 años y residente en un pequeño pueblo de las tierras altas de Escocia, no tenía ni idea de que la obra de arte que le envió a la diseñadora Stella McCartney tenía este propósito.

Fue la propia McCartney, quien, tras la actuación de Timberlake, publicó un tuit en que daba a conocer la identidad del diseñador.

For last night's #SuperBowl half-time show @JTimberlake wore an alter-nappa fringed jacket with an organic cotton shirt featuring a landscape artwork by British artist #MartinRidley, all custom pieces inspired by the #StellaMenswear Autumn Winter 2018 collection. pic.twitter.com/79TZhsTIda