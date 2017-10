Deftones llena el BMLS Showcenter

Guadalajara

La última ocasión que Deftones tocó en la ciudad la naturaleza impidió una buena memoria. Y es que a la intemperie al presentarse en el Patio 2 del Auditorio Telmex, la lluvia interrumpió el show. Ahora se trataba de un lugar cerrado, el BMLS Showcenter, que días antes había recibido a In Flames mostrándose como una opción agradable ante estos géneros.

Aunque el anuncio inicial mostraba a las 19:00 horas como el momento en que las puertas serían abiertas, esto sucedió hasta las 20:00 horas, lo cual puso a prueba la paciencia de quienes hicieron una fila que llegó hasta un par de cuadras antes de Plan de San Luis. Pero pasando el filtro de seguridad y arribando al interior todo eso quedaba en el olvido.

Esta vez la convocatoria fue grande provocando que fuese un sold out. La audiencia era en su mayoría jóvenes adultos, quienes desde la llegada comenzaron a calentar ambiente refrescándose con una cerveza.

A las 20:40 subió al escenario Deadly Apples, quienes pasaron la prueba de fuego ganándose a los asistentes desde los primeros temas. Esta vez además se colocaron dos pantallas en cada extremo que daban detalle de la presentación y que fue un acierto. La banda canadiense con Alex Martel al frente visitó por primera vez nuestro país y dijo sentirse emocionado por hacerlo. Interpretaron temas como "Self inflicted oppression" y dejaron el escenario a las 21:15 para que 35 minutos después Chino y la banda tomaran su lugar.

En medio del calor humano ante un recinto lleno, los gritos y brincos le dieron la bienvenida a la agrupación.

"Combat" fue el himno de apertura y esas pantallas de ambos lados fueron una bendición para aquellos que estaban hasta el fondo del lugar. "My own summer", "Swerve City", "Digital Bath" le siguieron, todas coreadas y celebradas.

Como ha sucedido en cada visita, Chino Moreno demuestra ser un gran showman entregándose al público, desplazándose en el escenario y en conjunto la banda siempre mantiene la energía en lo alto apenas pisan el escenario.

"Back to school" fue una de las favoritas en la noche, y el show contó también con un juego de luces extraordinario.

"Hola, ¿están bien?" dijo tras "Elite" y previo a "Phantom Bride", y es que en realidad fueron breves sus intervenciones ante los presentes entre canciones, pero es que no fue necesario pues la comunicación entre la banda y el público siempre se mostró firme y recíproca. Tomó en sus manos y alzó emocionado la bandera de México antes de "Diamond Eyes".

"You've Seen the Butcher", "Rosemary", "Be Quiet and Drive", "Around the Fur" le siguieron, sin descanso.

Otro de los momentos más esperados y memorables fue en la llegada de "Change (In the House of Flies)". La velada estaba por llegar a su fin con "Knife Party", "Sextape", "Bored", "Minerva" y "Rocket Skates". El mal sabor de la vez anterior quedó saldado con creces.

GPE