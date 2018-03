Denzel Washington pagó los estudios de Chadwick Boseman

Ciudad de México

El hombre del momento sin duda alguna es Chadwick Boseman por su interpretación en Black Panther y recientemente se dio a conocer que Denzel Washington pagó por unas clases de actuación con una destacada actriz.

El actor reveló en una entrevisa con Jimmy Fallon que Washington lo ayudó a pagar unas clases de actuación en Oxford, donde la actriz Phylicia Rashad estaba impartiendo una clase magistral; sin embargo, al no tener dinero optó por una beca en la que varios famosos hicieron donaciones para apoyar a varios chicos.

"Yo no tenía dinero para pagar eso, así que Rashad reunió a algunos de sus amigos, y ya sabes, ellos pagaron para que nos fuéramos a estudiar", dijo el actor, quien explicó que no tenía conocimiento de que fuese Denzel el que pagó por sus estudios hasta que recibió una carta.

"Al principio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Y he estado manteniéndolo en secreto durante toda mi carrera. Pero recibí una carta de beneficiario. Y decía 'Denzel Washington pagó por tí'. Y yo me quedé así de '¿Qué??".

El nuevo Rey de Wakanda señaló que durante la promoción de Black Panther pudó agradecerle al actor.

“Poco después hicimos el estreno en Nueva York, y él vino y le conocí. Así que antes de que saliera el artículo, realmente pude agradecerle en persona todo el apoyo que me dio”.

