Lovato y Hathaway hablan sobre sus estrías y obesidad.

Demi Lovato y Anne Hathaway se pronunciaron al respecto sobre diversos temas que giran en torno a la celulitis, las estrías y la obesidad.

La cantante compartió una serie de stories en Instagram donde mostró cómo es realmente su cuerpo y donde claramente se pueden ver las estrías y la celulitis que tiene.

En entrevista con el portal E! News, Lovato mencionó que "estaba en Instagram y empeceé a compararme a mí misma con esas modelos y pensé: 'Alguien necesita enseñarle a mis fans que lo que se ve no siempre es real'".





"Tengo celulitis, como el 93% de las mujeres. Lo que se ve en Instagram no es siempre lo que parece", recalcó.

Por su parte, Anne Hathaway mandó un poderoso mensaje en su cuenta Instagram donde habló sobre su aumento de peso.

"Estoy subiendo de peso para un papel en una película y me está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximos meses, el problema son ustedes, no yo", escribió la actriz en un video que compartió en su red social.

