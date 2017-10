Celebraron Hysteria y el rock de una era

Guadalajara

Es el festejo por los 30 años desde el lanzamiento de Hysteria, el disco más importante en la trayectoria de Def Leppard y además uno de los más prolíficos en la historia de la música.

Ante un Auditorio Telmex casi lleno, desde las 19:00 horas que la gente comenzó a arribar poco a poco, a las 20:00 horas ya se sumaban miles. Los dos módulos de mercancía oficial que siempre se colocan lucían abarrotados, en minutos parte de la mercancía se agotó. A esa hora también subió The Warning, la banda abridora que tocó durante media hora.

La mayoría de los asistentes eran adultos y sobretodo muchos papás que llevaban a sus hijos adolescentes a disfrutar del show.

Finalmente los británicos cumplieron y llegaron a escena a las 21:08 horas con el tema "Let's go".

La escenografía consistió en una pantalla enorme al fondo, dos más al frente sobre unas tarimas con parte de la iluminación.

Joe Elliott, Rick Savage, Phil Collen, Vivian Campbell y el celebrado baterista Rick Allen se desenvolvieron como si los años no pasaran por ellos.

La gente estuvo de pie, gritando y alzando las manos desde el primer instante.

Que "Animal" fuera el segundo tema solo sirvió para provocar más euforia.

"Let It Go" fue el siguiente en tocarse y mantuvo el ánimo sin problema, su trabajo en consola era impresionante, la nitidez del sonido a la vez que cimbraba el recinto.

"Muchas gracias, hola Guadalajara ¿cómo están?", preguntó Joe a la audiencia mientras Phil daba el intro a "Dangerous", que fue seguida por "Foolin'".

Joe estuvo siempre atento y conversando con la audiencia, presentando la mayoría de los temas.

Entonces sonó "Love Bites" en donde todos los celulares se alzaron para capturar el momento.

"¿Están bien? ¿pueden hacer algo de ruido?", orden que se cumplió cuando la locura permaneció en "Armageddon It".

"Es la primera vez que estamos aquí y no puedo creer que haya tanta gente aquí. Hoy que estamos celebrando 40 años de carrera", compartió a los asistentes.

Después hubo espacio para relajarse con una versión acústica de "Two steps behind", una de las más coreadas. Después tocaron "Man enough", seguida por "Rocket" que fue ilustrada por un centenar de monitores de televisión de antaño en las pantallas y fue otro momento memorable de la noche.

"Bringin' on the Heartbreak", "Hysteria" y "Let's Get Rocked" llevaron al climax.

Y el final se acercaba cuando llegó el turno de otro clásico, "Pour Some Sugar on Me". La salida en falsa fue una breve pausa para cerrar la noche con dos canciones también esperadas "Rock of Ages" y "Photograph", ambas dejaron a todos con la energía al tope y el adiós llegó con la bandera de México en pantalla y la foto del recuerdo con sus miles de asistentes. Los asistentes salieron felices de una primera vez con Def Leppard, que fue inolvidable.

