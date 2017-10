Def Leppard celebrará 30 años de Hysteria

Guadalajara

La agrupación inglesa de rock arribará por primera vez a la ciudad este jueves y viene cargada de sus canciones más populares, esto en la celebración por los 30 años desde el lanzamiento de Hysteria. Su tercera placa de estudio se convirtió en una de las producciones más aclamadas y exitosas de la banda, logrando llevar siete de sus doce temas al tope de las listas. "Cuando Hysteria salió por primera vez, mucha gente fue, 'Amigo, eso da vergüenza, esto no es rock, es pop´”, recordó Phil Collen durante una entrevista con el sitio especializado Guitar World. "Pero en realidad tuvo el efecto absoluto que se suponía. Porque el punto era no sólo tocar a la audiencia del rock, sino más bien tocar para todo el mundo. Y lo conseguimos".

Y así, la producción los catapultó a los estadios y sus canciones pegajosas pasaron la prueba del tiempo. Pero la creación de este disco estuvo plagado de muchos retrasos, incluyendo el accidente en auto a finales de 1984 que le costó al baterista Rick Allen su brazo izquierdo.

"Especialmente considerando todas las otras cosas que Rick no podía hacer, no podía atar sus cordones, no podía cortar un pan, ni siquiera podía levantarse correctamente porque de repente estaba desequilibrado. Pero practicaba, practicaba y practicaba, tratando de lograr que la coordinación se desarrollara entre la pierna izquierda y la mano derecha. Y fue notable. Recuerdo cuando Steve y yo fuimos a verlo por primera vez en el hospital, lo terrible que era. Ambos pensamos, no hay forma de que pueda volver a hacer esto. Pero ya sabes, el productor Robert John `Mutt´ Lange es realmente genial sobre ese tipo de cosas. Le dijo a Rick: `¿Por qué no te pones algunos pedales y otras cosas y sólo tocas?´ Y Rick dijo: `Bueno, nadie lo ha hecho.´ Y Mutt respondió: `Entonces serías el primero´. Y ese productor también fue vital en el tono del disco que cambiaría su carrera.

"El hecho de que con Thriller tuvieras un artista de R&B como Michael Jackson que no sólo pasó al pop sino a todo, incluso al rock, con Eddie Van Halen tocando en `Beat It´, eso llamó la atención a Mutt y a nosotros. Pero pienso que sin la visión de Mutt el álbum habría sido una cosa más estándar. Definitivamente lo empujó”, agregó Phil Collen.

“Pour some sugar on me”, “Love bites” o el propio “Hysteria” permanecen en las listas de lo mejor de aquel decenio, y el disco tuvo una vida en listas mundiales por tres años, incluso en 2009 aun recibía certificados como el 12 veces platino y actualmente permanece en el lugar 51 de los discos más vendidos en los Estados Unidos. Después de Hysteria siguieron cosechando éxitos con siete discos más, el más reciente lanzado en 2015. Def Leppard llega y las gargantas tapatías están listas para corear.

Para ir ensayando, este es el setlist más frecuente en esta gira. Algunas canciones podrían cambiar en el concierto de Guadalajara:

Let's Go

Animal

Let It Go

Dangerous

Foolin'

Love Bites

Armageddon It

Man Enough

Rocket

Bringin' on the Heartbreak

Switch 625

Let's Get Rocked

Hysteria

Pour Some Sugar on Me

Rock of Ages

Photograph

Para asistir:

Def Leppard

Jueves 5 de octubre, 21:00 horas

Auditorio Telmex

Boletos: $650 a $1,550

