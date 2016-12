Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher, es hospitalizada

Debbie Reynolds, quien en las décadas de 1950 y 1960 brilló en películas como "Cantando bajo la lluvia", fue hospitalizada esta tarde, un día después de la muerte de su hija Carrie Fisher, reportó "TMZ".

La actriz, de 84 años, estaba en la casa de su hijo Todd Fisher en Beverly Hills, haciendo los preparativos para la ceremonia fúnebre de Carrie Fisher.

Un portavoz del departamento de bomberos de Los Ángeles informó a "People" que recibieron una "solicitud de asistencia médica" de la casa de Todd Fisher y "transportaron a una mujer adulta en condiciones graves al Sinai Medical Center".

TMZ reportó que la actriz sufrió un accidente cerebrovascular. Los representantes de la artista no respondieron los pedidos de comentarios.

Reynolds, una de las estrellas de Hollywood más famosas de su tiempo, fue nominada al Oscar en 1964 como mejor actriz por su rol en el musical "The Unsinkable Molly Brown".

Se mantuvo al pendiente de su hija desde que ésta sufrió un ataque al corazón el viernes de la semana pasada. Ayer, tras el fallecimiento de Carrie, Debbie agradeció las muestras de afecto.

"Gracias a todos los que admiraron los dones y talentos de mi amada y asombrosa hija. Estoy agradecida por sus pensamientos y oraciones, que la están guiando ahora hacia la siguiente parada", dijo la actriz.

El actor William Shatner expresó su preocupación por la noticia en Twitter. "Escuché lo de Debbie Reynolds. Recemos para que no sea nada grave", dijo.

