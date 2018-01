Danna Paola debuta en el cine

Guadalajara

La actriz y cantante interpretará a una adolescente de 17 años en “Lo más sencillo es complicarlo todo”, película de René Bueno que incursiona en el cine mexicano con un nuevo estilo de narración donde la protagonista entabla una charla con el espectador. El filme estrenará en las salas mexicanas este viernes 26 de enero.

En entrevista para ¡hey!, Danna Paola compartió la emoción de debutar en el cine con una historia tierna e hilarante en los zapatos de Renata, una joven que intenta arruinar el matrimonio del hombre de quien ha estado enamorada toda su vida.

“Me siento muy bien y emocionada, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y carrera el estar en una película de comedia romántica pero muy diferente a todas. En el cine mexicano no se ha visto algo parecido, es súper rosa con una historia muy digerible contada a través de una niña de 17 años, Renata, que es mi personaje y que está enamorada del mejor amigo de su hermano”, expresó.

La actriz que comparte créditos con Marjorie de Sousa y Alosian Vivanco, declaró que no fue sencillo interpretar a una adolescente cinco años menor que ella, sin embargo, confirma que comparte una esencia que la hace empática con el público.

“¿Fue complicado? Sí y no, en realidad me divertí un montón y me recordó muchísimo cuando yo tenía esa edad y aún así digo que soy muy parecida a Renata pero a un nivel muy extremo, además creo que lo más lindo de todo es que te cuenta este primer amor que todos hemos vivido y que todos nos identificamos un montón con las locuras que uno hace en el amor, como bien dicen en la guerra y en el amor todo se vale y pues es un gran ejemplo y una gran cinta para identificarse con el personaje y las situaciones que todo mundo vive”.

Asimismo adelanta que la mayor parte de la cinta se desarrolla en Puerto Vallarta, ciudad que toma partido en la trama durante las alocadas situaciones hilarantes que provoca Renata durante la trama.

“Fueron cinco semanas de rodaje en Puerto Vallarta y fue increíble porque parte de toda la película se basa ahí. Es súper bonito, de las playas más bonitas de México y llevar al cine la fotografía para representar a Puerto Vallarta es bellísimo y fue muy divertido el disfrutar del solecito, la playa… muy gratificante”, comentó.

Asimismo adelanta una intervención musical donde presume sus habilidades vocales mientras ejecuta una coreografía al más puro estilo del cine clásico, pues Renata “te cuenta la historia a través de su pasión por el cine con las películas clásicas como American Beauty, Lo que el Viento se Llevó, Saturday Night Fever, el cine negro y el mudo… es un clip que llama muchísimo la atención además ya está en YouTube parte del soundtrack de la película”, añadió.

La cantante opinó sobre la variedad de papeles que ha desempeñado en diferentes categorías y cómo ha lidiado con cada uno de ellos para no estancarse con ninguna personalidad.

“Es trabajo de uno mismo, en cuanto termino un proyecto lo guardo en el baúl y lo recuerdo con mucho cariño y no me quedo ahí. Así me pasó y fue algo difícil porque en el caso cuando hice Patito a la gente le costó un montón quitarse esa imagen de mí, pero es algo más del público que de mí porque yo soy una persona súper evolutiva y me gusta mucho cambiar, porque también soy un personaje de la vida, creo que lo más cool de ser actriz es jugar con las personalidades”.

Finaliza autodenominándose como una mujer complicada, pues dice todas las personas han vivido momentos donde lo más sencillo es complicarlo todo.

“Soy súper complicada, me encanta complicarme la vida como Renata. Todo mundo en algún momento de nuestras vidas nos complicamos las cosas y no es algo que se me haga raro pero yo soy una persona súper dramática pero soy súper sencilla con una personalidad neutra, fácil de digerir, alegre y no me gustan los problemas pero me encanta me encanta complicarme las cosas, podría decir que half and half”, concluyó.

