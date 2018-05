Daniela Romo comparte su experiencia como víctima del cáncer

Ciudad de México

La actriz y cantante Daniela Romo fue una de las participantes en la Cumbre Mi lucha es rosa. 10 mil razones para estar de pie, que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional y donde abrió su corazón para compartir su experiencia como sobreviviente de cáncer de mama.

"Soy sobreviviente de cáncer y me da mucha alegría y mucho orgullo estar aquí para todas ustedes y para todos ustedes y para todad mis nuevas hermanas​, les digo hermanas a quienes hemos vivido lo mismo, que hemos padecido y recorrido el mismo camino, sobreviviendo", dijo.

TE RECOMENDAMOS: El Auditorio Nacional recibe la Cumbre "Mi lucha es rosa"

Y añadió: "Muchos de ustedes me han visto crecer, soy una persona que quiere honrar la vida de esta manera, como artista, porque me fue devuelta de nueva cuenta la vida y esta es una oportunidad que ninguno se puede perder".

Recordó que cuando fue diagnosticada tomó la decisión de ser operada de inmediato; se sacó los exámenes requeridos, y al día siguiente ya pedía que le quitaran "todo lo ajeno de su cuerpo".

"Tomé rapidísimo la decisión, también me sentía enchilada, le senté mucho a la almohada y tuve esa reacción, siempre he sido muy impulsiva pero también centrada eso me ayudó", mencionó.

Finalmente, destaco que esta experiencia fue un gran aprendizaje para ella y sus seres queridos; por ello, ahora quiere compartirlo con las personas que pasan por su misma situación o que tiene a alguien que lo vive.

ERV