Daniel Giménez reflexiona sobre el falso empoderamiento femenino.

La trata de personas, el falso empoderamiento femenino y los temas de género forman parte del primer largometraje que dirigirá Daniel Giménez Cacho; la historia lleva por título Mercado negro y surgió de un interés personal del también actor para plasmar en pantalla una reflexión sobre el rol de la mujer en el mundo actual.

"Creo que sí puedo aportar a hacer evidente que la mujer se ha convertido en un objeto, eso sigue muy fuerte y más ahora que se suma a la ecuación esa perversidad de la palabra empoderamiento", dijo Daniel Giménez Cacho, previo a la proyección de Los adioses, cinta que presentó en el FICM y que forma parte de la competencia.

"Si te desnudas en una portada estás bien empoderada, eso es muy fuerte, porque ya no son los sesenta donde había una cosa de liberación sexual, de hecho ahora se manipula, el ver a muchas jóvenes o colegas mías bajándose los calzones en las portadas me pone muy mal y creo que hay que poner atención en ello", agregó.

Respecto al caso del productor Harvey Weinstein, Giménez Cacho comentó que es un tema delicado en el cual se debe ir paso a paso, "no se puede juzgar con tal facilidad, ahora pienso en casos de abuso sexual, de gente que cuando era pequeña lo sufrió y 30 años después lo confiesa y lo juzgamos diciendo que por qué se quedó callado, no es justo.

"Es complejo ser víctima de acoso o abuso sexual, no es tan fácil zafarse de ahí, lo que sí podemos hacer es denunciarlo para que cada vez más mujeres y hombres se sientan con el valor de hacerlo, porque si tú vas a denunciar un caso de este tipo te revictimizan, te satanizan, te ponen una etiqueta, por eso prefieren callar, pero eso debe cambiar.

El también actor comentó que no conoce de casos cercanos, solo lo que en el gremio se comenta, "he oído que se sabe de los orígenes de Televisa, dicen que se parecía a una agencia de trata y a las actrices se les llevaba a las fiestas de ejecutivos, eso se sabe, no me consta. Estos casos son más frecuentes en mujeres, a mí como actor no me tocó que me extorsionan".

Daniel Giménez Cacho presentó en el Festival Internacional de Cine de MoreliaLos adioses, una historia inspirada en la vida y obra de la poeta Rosario Castellanos, en la que interpreta a Ricardo Guerra; en paralelo presentó Zama, una cinta de Lucrecia Martel ambientada en 1780, en la que interpreta a un burócrata que se resiste al cambio de sistema.





