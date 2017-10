Cuckoosnest estrena nuevo LP “Mar de Locos”

Guadalajara

El conjunto tapatío conformado por Liliana Jalili y Armando García, que han estado trabajando desde el 2015, se encuentran estrenando su primer LP que contiene géneros de música acústica, latina y folk, y que tuvo como fuente de inspiración las experiencias de la vida diaria de los integrantes.

El dúo se ha caracterizado por experimentar en diversos géneros musicales que les permitan expresar sus emociones, para que el público pueda sentirse identificado.

Armando García, guitarrista de la agrupación, compartió para ¡hey! cómo surgió el equilibrio entre ambos para poder realizar el proyecto musical.

“El proyecto ya iba en marcha y necesitábamos una vocalista, yo conocía a Lili desde la prepa y siempre la recordaba con su guitarra y cantando, la escuché y sabía que era la voz que tenía el feeling adecuado, así que la contacté y la invitamos a formar parte del proyecto”.

Por su parte, lo que llevó a la vocalista a aceptar el proyecto fue la libertad creativa sin restricciones de estilos musicales y el trabajo de improvisación al momento de trabajar juntos.

“Nos conectamos mucho con lo que sentimos, cuando vemos que alguien está pensando mucho la música, ahí es cuando tratamos de parar un poco y volver a empezar para conectarnos otra vez entre los dos, porque así hemos trabajado y eso, casi no pasa con ningún músico”, comentó Liliana sobre el proceso creativo al momento de crear música.

La banda mencionó que el motivo de inspiración detrás del nombre “Cuckoosnest” nació de la película One Flew Over The Cuckoo’s Nest, con la cual se sintieron identificados por el hecho de hacer música que fluya de los sentimientos sin una estructura que se apegue a un solo género musical.

Cuckoosnest presentará oficialmente “Mar de Locos” el próximo 27 de octubre en el Café Palíndromo, ubicado en Juan Luis Alarcón #233, a partir de las 21:00 horas y que contará con la participación especial de Janet Camargo.

