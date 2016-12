Cuarta temporada de “Sherlock” llegará en enero

Ciudad de México

La cuarta temporada de la serie británica "Sherlock" llegará a la televisión latinoamericana el 1 de enero de 2017, mismo día del estreno en Inglaterra.

Esta emisión llegará a la señal de BBC Entertaiment y una vez más se podrá ver a Benedict Cumberbatch de vuelta en el papel estelar y a Martin Freeman "Watson", además de la colaboración del actor Toby Jones como villano.

De acuerdo con un comunicado, los títulos de los primeros dos nuevos episodios se llamarán "The six thatchers y "The lying detective".

Este año empezaron las grabaciones de la cuarta temporada de una de las series más aclamadas de BBC. Tanto Freeman como Cumberbatch filmaron algunas escenas en Cardiff a inicios de 2016.

Este año la serie recibió el prestigiado galardón Emmy por Mejor Película para Televisión, que recayó en "Sherlock: The Abominable Bride".

