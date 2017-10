Corey Taylor se presenta con Stone Sour en KnotFest.

Toluca

La noche llegó al Foro Pegaso junto a Stone Sour, segunda agrupación de Corey Taylor, quien también lidera Slipknot.

En medio de aplausos Corey agradeció el apoyo de los seguidores mexicanos y aseguró ser México uno de sus lugares favoritos.

Por su parte, Anthrax fue una de las bandas más esperadas, quienes reunieron cientos de fans en el escenario The Day Of The Gusano.

Los asistentes entran en calor para recibir a Korn y finalmente a A Perfect Circle.