Pedro Infante, seis décadas de amor a un ídolo

México

Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Pedro Infante en un trágico accidente aéreo; su legado sigue teniendo convocatoria y, como cada , en el Panteón Jardín, donde descansan sus restos, hoy se organizará una gran fiesta para recordarlo.

“Yo hago este evento para agradecer a la gente, convivo con ellos y soy la más feliz. Es tanta la gente que lo ama que me llena de mucha emoción y me hace seguir trabajando, porque a veces desanima uno que otro que dice: ‘ya déjenlo ir’. Como cada año, voy a estar en el panteón conviviendo con los fans, va a estar mi madre (Lupita Torrentela) y mi hermana (Irma Infante). La misa va a empezar a las 10 am”, declaró en entrevista con ¡hey! Lupita Infante.

Televisa está preparando una serie de programas especiales para conmemorar al ídolo, entre ellos se encuentra un concierto grabado, titulado Amorcito corazón, donde artistas como Alicia Villarreal, Emir Pabón, José Manuel Figueroa y la misma Lupita interpretarán temas emblemáticos de Pedro, acompañados por una banda sinaloense.

“Me buscaron de Televisa y hemos estado haciendo cosas todo el mes, hemos filmado en muchos lugares y hay entrevistas de mi hermana, mi mamá, un primo y yo, que se han estado transmitiendo. Aparte regresa un ciclo de películas”, declaró.

Del 6 al 8 de mayo, Lupita viajará a Mazatlán, Sinaloa, donde nació su padre, para amadrinar una serie de homenajes que prepara la gente local. “Vamos a llevar cosas al rincón de Pedro Infante, todo Sinaloa está vuelto loco”, señaló Lupita.

Como cada año, la Confederación Internacional de Motociclistas le rendirá tributo con un show que rememora la habilidad del fallecido cantante. El evento se llevará a cabo el 22 de abril y Lupita será la madrina.

Pese a las grandes fiestas que se avecinan en honor a su padre, Infante asegura que lo mejor se reserva para noviembre, cuando se celebren 100 años de su natalicio.

Entre las sorpresas están un evento masivo en el Zócalo capitalino y el estreno de la bioserie que produce Emilio Larrosa para Televisa.

“Está apenas echándose a andar, todo está en manos de Larrosa, él ya habló conmigo y me dijo: ‘Yo te ofrezco una cosa espectacular’. Voy a estar al pendiente como albacea y voy a supervisar los guiones, pero no me he querido meter mucho.

“Sé que es el reto más grande del mundo y que siempre habrá a quien no le guste, pero de alguna manera todos quedaremos satisfechos. Soy madrina de 800 imitadores de mi papá, pero creo que es un gran reto encontrar a quien lo interprete”, dijo.

“Como un ejemplo te puedo decir, yo me enamoré de ver a Jennifer Lopez cuando hizo a Selena, sin parecerse en nada a ella, logró un peliculón, yo espero que eso pase con la serie de mi padre y Emilio sabe que es el compromiso de su vida”, aseguró Lupita.

Claves

Estrella internacional

• Lupita comentó que en Venezuela hay dos homenajes anuales desde hace 20 años, y aunque nunca ha podido asistir, está agradecida con sus fans de Latinoamérica.

• Recién se inauguró el museo de Pedro Infante en Cuajimalpa, en colaboración del diputado Adrián Rubalcava.

• El próximo mes se lanzará la línea comercial de Pedro Infante.