¿Cómo llegar al Ultra Music Festival México?

Ciudad de México

Por fin se acerca del fin de semana y con ello llegará la primera edición del Ultra Music Festival a nuestro país.

El famoso festival de música electrónica traerá a los mejores Dj's de la escena actual en sus diversos géneros al Foro Pegaso.

Es por eso que si aún tienes dudas de cómo llegar a dicho recinto, aquí te compartimos algunos consejos para que no llegues tarde.

El Foro Pegaso se encuentra en Toluca, Estado de México y está a poco menos de dos horas del Centro de la Ciudad de México.

Así que si tienes auto, la mejor opción, partiendo del centro de la Ciudad de México, es tomar la Avenida Constituyentes hasta incorportarte a la autopista México-Marquesa. Posteriormente la Marquesa-Toluca y tomar la desviación hacia Río Lerma hasta llegar a la intersección Toluca-Naucalpan.

Si no tienes auto, otra forma de llegar es en Uber y lo mejor sería hacerlo entre cuatro personas, desde el centro de la Ciudad de México hasta el Foro Pegaso, tiene un costo aproximado de $500. Además son los patrocinadores oficiales del evento por lo que si aún no te has registrado, Uber te regala 3 viajes de hasta $50.

Otra forma en días pasados era adquirir el Ultra Bus por $400 y te valía como viaje redondo desde la Ciudad de México para ambos días.

