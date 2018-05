Comedy Central Fest triunfa con "stand-up" en la Condesa

México

Bajo la tenue luz del Loft Bar, José Covarrubias toma un micrófono y comienza un pequeño show de improvisación, es uno de los comediantes que formaron parte del cartel de la segunda edición del Comedy Central Fest, que se llevó a cabo este 3 y 4 de mayo en la colonia Condesa.

Frente a un pequeño grupo de medios, da un rápido taller de técnicas para escribir chistes, en el que la mayoría falla entre risas, luego habla sobre el stand-up, contenido emblemático de la marca. “Es una forma de entretenimiento donde mucha gente lleva comedia de autor, el comediante escribe sus propias rutinas a partir de sus experiencias personales o sus observaciones de la vida; no hacemos lo que el comediante de la vieja escuela, que tomaba un chiste prefabricado y lo contaba con su propio estilo”, dice.

En su caso, trata de exagerar sus historias, pero sin cambiar la esencia. Añade que, aunque parezca fácil, escribir un bit no es sencillo: “Primero escribo algo de 10 minutos, luego lo empiezo a probar en micrófonos abiertos o le pido a algún amigo que me deje abrir su show, así vas corrigiendo, quitando, poniendo; 20 minutos me tarda unos cuatro o cinco meses, una hora me tardará un año y medio, una hora compacta y que sienta que va a reventar durísimo”.

Además de las vivencias diarias, este tipo de espectáculos aborda temas como el género, el sexo, la política, los deportes y espectáculos, las clases sociales, etcétera, y aquí en México toma un humor muy picoso, pues es bien sabido que nuestra sociedad gusta de reírse de las desdichas propias y ajenas.

En ese sentido, afirma que la comedia no es para todos, aunque quien quiera acercarse debe entender que nada es con dolo o mala intención, simplemente para relajarse a carcajadas.

El contenido

El Comedy Central Fest reúne a los comediantes más reconocidos de México y América Latina, así como a los nuevos talentos.

Este año se presentaron El Diablito, Mónica Escobedo, Isaac Salame, Ese Wey, Alexis de Anda, Fran Hevia, Roberto Flores, Alejandra Ley, entre muchos otros