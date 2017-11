10 datos por los que irás corriendo a ver 'Coco'

Ciudad de México

Coco, la nueva película de Disney Pixar que se inspira en el Día de Muertos, ha logrado atraer la atención del público mexicano. Tan sólo en su primera semana en exhibición, ya logró recaudar 176.77 millones de pesos.

Si tú eres uno de los que aún no ven la película, aquí te compartimos 10 datos con los que seguramente te entrarán ganas de ir a verla. Y si eres de los que ya la vieron, tal vez te animes a verla una vez más.





1. Origen

Lee Unkrich es el director de la película y tuvo la idea porque sentía una profuna atracción hacia la cultura mexicana. Para desarrollarla, se llevó a cabo una investigación que duró más de seis años y que contó con la asesoría de un equipo mexicano.

Unkrich es el mismo director de Toy Story 3 y también participó en filmes como Buscando a Nemo, Ratatouille y Monsters Inc.





2. Coco

La película no lleva por título el nombre del protagonista, Miguel, sino el de su bisabuela, Coco, con quien el niño de 12 años siente una profunda conexión. No importa la avanzada edad de su bisabuela, Miguel le cuenta sus aventuas y juega con ella como si fuera su mejor amiga.

Elena Poniatowska da voz a la bisabuela Coco.









3. La voz de Miguel

Si ya viste la película, seguramente te preguntarás quién dió voz a Miguel en la versión latina de Coco. Se trata de Luis Ángel Gómez Jaramillo, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El pequeño formó parte de La Voz Kids y fue contactado por responsables de Pixar, luego de que éstos vieron un video en el que Luis Ángel narra que gracias a su abuelita nació su amor por el canto, ya que ambos cantaban todas las noches antes de cenar.

En el video, Luis Ángel también demostró su carisma al gritar: "¡Callen a ese perro".





4. Doblaje

Para su versión latina, Coco cuenta con otras importantes estrellas: Gael García da voz a Héctor; Marco Antonio Solís es Ernesto de la Cruz; Angélica Vale da voz a Mamá Imelda y Angélica María es la abuelita.

Otras figuras que también participan son: César Costa, Sofía Espinosa, Ofelia Medina, Víctor Trujillo, Alfonso Arau, Cecilia Suárez, Ana de la Reguera, Héctor Bonilla, Fernanda Tapia, Trino, Andrés Bustamante, Jaime López y Xavier López "Chabelo".









5. Música

Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido, formó parte de la producción musical de la película.



El soundtrack de Coco debutó como el disco más vendido tras su lanzamiento el viernes de la semana pasada. Incluye canciones como "La llorona", con Angélica Vale y Marco Antonio Solís; "Bésame mucho", interpretada por Jorge Blanco; y "Un mundo raro", con la voz de La Santa Cecilia.

También incluye la canción principal de la película, "Recuérdame", en varias versiones: interpretada por el niño Luis Ángel Gómez Jaramillo, por Marco Antonio Solís, también por Gael García, y hasta por Natalia Lafourcade.

Bronco también canta "El corrido de Miguel Rivera".





6. Cultura mexicana

Al inspirarse en el Día de Muertos, la película hace múltiples alusiones a la cultura mexicana. Aunque a un sector del público puede argumentar que el filme cae en estereotipos, lo cierto es que es la primera vez que una película de Hollywood se esfuerza por mostrar muchos más elementos de nuestra idiosincracia.

En la película podrás ver a Frida Kahlo, Pedro Infante, Jorge Negrete, El Santo y muchos más. Además, encontrarás a la típica abuela que te pide que comas más y también la peligrosa chancla como arma de intimidación materna.

















7. Coco en la era Trump

Se trata de la primera película estrenada por Pixar durante el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, por lo que es significativo que la historia hable con tanto cariño de una tradición mexicana y que ésta sea la primera película del estudio protagonizada por un personaje que no es de piel blanca.

El director de la cinta la describió incluso como "una carta de amor a México".









8. Compañerismo

Muchos han señalado las semejanzas entre Coco y El Libro de la vida, la película de Jorge R. Gutiérrez que también se ambienta en la tradición de Día de Muertos.

Sin embargo, Gutiérrez ha dado públicamente su apoyo a la película de Disney Pixar. "De nuevo, todo el apoyo a mi amigo Lee Unkrich y todo el equipo que trabajó en Coco. Gracias por celebrar la cultura mexicana. ¡Viva México!", escribió en Twitter.

Again I'm totally rooting for my friend @leeunkrich and everyone who worked on Coco! Thank you for celebrating Mexican culture! Viva México! — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) 8 de junio de 2017









9. Una tradición que se contagia

Coco inspiró a Pixar a montar una ofrenda en las oficinas de la compañía luego de que inició la producción de la película. ¿Pasará lo mismo en otros lugares del mundo donde se exhiba el filme?

De nuestra familia a la tuya, reunidos para la tradición de Día de Muertos, Pixar y el equipo de Coco enviamos nuestros mejores deseos. pic.twitter.com/Vk5T4071dT — Lee Unkrich (@leeunkrich) 1 de noviembre de 2016





10. Controversia

El título original de la película era Día de los Muertos. Sin embargo, Disney y Pixar recibieron críticas de activistas que aseguraron que las compañías intentaban hacer una marca de la tradición mexicana.

Finalmente, la producción cambió el nombre de la película a Coco y en marzo de este año, el director Lee Unkrich dijo a Entertainment Weekly que "nunca hubo un esfuerzo consciente de registrar una tradición, porque eso es una locura, y jamás tratarían de hacer eso".

Asimismo lamentó que la primera impresión del público haya sido la de un intento de apropiación cultural.





Coco se estrenará en Estados Unidos y otros mercados del mundo hasta el 22 de noviembre. Sin embargo, el lanzamiento anticipado de la película en México, consiguió que ya muchos se disfrazaran de Miguel.























Incluso Ernesto de la Cruz inspiró a otros:

.@AdrianTheMolina is back in Mexico for El Dia de Muertos. He found a tiny Ernesto De la Cruz! #PixarCocopic.twitter.com/3CxtmLJkHA — Lee Unkrich (@leeunkrich) 1 de noviembre de 2017





El hijo del director Lee Unkrich también se disfrazó de Miguel:







