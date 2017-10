Conversaciones con mamá llegan al Galerías

Guadalajara

Una historia que aborda la relación madre-hijo con toques de comedia, drama y ternura se retrata en Conversaciones con mamá, una puesta en escena protagonizada por Queta Lavat y Jesús Ochoa, que este martes tuvo dos de cuatro funciones en el Teatro Galerías y este miércoles se presenta con dos funciones más.

“Todos somos hijos, podemos ser padres algunos, algunos no, igual las madres, pero todos somos hijos, entonces por eso de alguna manera nos toca, se habla de esa relación de padres hacia hijos pero toca todo, es una obra muy completa es un bombón de obra, desborda ternura, y una gran comedia”, dijo en rueda de prensa Jesús Ochoa.

El montaje es producido por Rubén Lara y dirigido por Antonio Castro, es la adaptación de una película argentina del mismo nombre, que después fue llevada al teatro en España, y la trama es un coctel de emociones en el que los asistentes pasarán de la risa al llanto al recordar los altibajos que tienen los hijos con su madre.

“Es un pedacito de vida, son pasajes de la vida, a todos nos han pasado, eso es lo bonito de la obra. Estoy de verdad contenta sí es cansado, pero ni un día he fallado”, señaló Queta.

La primera actriz personifica a la mamá de Jaime, interpretado por Ochoa, un hombre de 50 años que vuelve a unir los lazos con su progenitora al perder su empleo y patrimonio.

“Si se la pierden, es que no tienen madre, es un tema inacabable, en el momento la vives pero sales y la reflexionas, de veras, si vas a ver la obra, sales corriendo a hablar con tu mamá donde quiera que esté, haya muerto o no, esté contigo o no es inmediato, por ejemplo mi mamá no vive y no hay día que no hable con ella”, detalló Ochoa, quien además dijo emocionado que se trata de su primer papel como hijo.

Queta para rato

La primera actriz Queta Lavat, quien se dijo emocionada por estar en Guadalajara y de ser parte de Conversaciones con mamá, habló además que a sus 88 años aún se siente con vitalidad y energía para seguir trabajando y detalló que espera llegar a los 100.

“Voy a llegar a los 100 ya los tengo amenazados, me siento como pez en el agua estoy feliz, todos los aplausos, todas las risas son una satisfacción enorme”.

La actriz señaló que este papel tiene situaciones tan cotidianas de la vida real y está tan bien escrita que no hay espacio para la improvisación, pues todo es de manera natural.

Finalmente Lavat, quien acaba de cumplir 72 años de trayectoria, adelantó que no está ni cerca del retiro y luego de que concluya la gira por toda la República con esta obra, regresará a la pantalla grande, a protagonizar la película Antonia.

“Me encanta mi trabajo, mientras dios me dé lucidez voy a seguir trabajando, no importa que esté en silla de ruedas”.

Para asistir

Conversaciones con mamá

Teatro Galerías

19:00 y 21:00 horas

Boletos de 300 a 550 pesos

GPE