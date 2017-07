Los mejores beats que sonarán en el Ultra México

Ciudad de México

Después de meses de espera, por fin se revelaron los primeros Dj´s que participarán en la primera edición del Ultra Music Festival en nuestro país.

Y para que vayas 'calentando motores' te dejamos algunas de las canciones más famosas de estos tornamesistas.

1. Afrojack

Este Dj es reconocido a nivel internacional y desde hace ya varios años sigue conquistando al público con sus beats.

Decenas de canciones lo avalan y una de las colaboraciones más recordadas que sigue presente en sus fans, fue cuando tocó en el Tomorrowland en compañía de Dimitri Vegas and Like Mike ft Nervo con el tema "The Way We See The World".

2. Dubfire

Ali Shirazinia, mejor conocido como Dubfire, es un Dj estadunidense con ascendencia iraní que con su gran estilo musical ha conquistado diversos escenarios alrededor del mundo.

El también productor traerá lo mejor de su Techno/Minimal Techno al Ultra Music Festival México.

3. Richie Hawtin

Con más de 25 producciones musicales, los fans de este hombre podrán disfrutar próximamente su mejor set en el evento musical.

El Dj de 47 años 'enamorará' al público mexicano con sus beats.

4. Alesso

Alesso es uno de esos dj´s que no necesitan presentación, su popularidad es tanta que año con año ha tocado en grandes eventos internacionales como el Tomorrowland, EDC, Mysteryland, Creamfields Festival, entre muchos otros.

Incluso tuvo un cameo en la película Música, amigos y fiesta en 2015.

5. Armin Van Buuren

Otro de los dj's con mayor fama a nivel internacional es este hombre que ha trascendido a lo largo de los años.

Conquistando diferentes generaciones, Van Buuren seguramente pondrá a bailar a todo el público asistente del Ultra Music Festival México el próximo mes de octubre.





DAPR