Circo Atayde mantiene gran tradición mexicana

México

Desde hace 130 años, el apellido Atayde es referencia directa de la actividad circense en nuestro país; mantener la tradición y más aún heredarla a los más jóvenes de la familia es la misión de Celeste, integrante de la cuarta generación, quien está feliz de que sus dos hijos abrazaron al show en vivo como su actividad productiva.

“Pocos son los espectáculos en vivo que confluyen con toda una familia y que los integrantes tengan estos valores. Ser Atayde es una responsabilidad, el compromiso que tenemos la cuarta y quinta generación es seguir manteniendo un show de calidad, que nos mantenga como el número uno en América Latina y de los 10 mejores a escala mundial”, expresó Celeste a ¡hey!

La quinta generación está representada por Ingrid y Alexis Hernández Atayde, ambos son parte del circo, ahora hecho solo por humanos, tras la prohibición en 2015 de utilizar animales: “Es una satisfacción, pero hay compromiso, con situaciones de peso, en la siguiente generación estamos tratando de preservar este arte que se ha transmitido de padres a hijos”, dijo la orgullosa mamá.

Celeste compartió que su hija “se especializó con la doma de animales, desafortunadamente con la prohibición dejó de estar en las pistas, porque tiene que volver a entrenarse en otra especialidad. Mi hijo hace malabares y acrobacia, lo que nosotros hemos procurado es que siga habiendo ese amor por el circo”.

De acuerdo con la empresaria, ha sido un proceso lento que el público se acostumbre a ver en el circo elementos de teatro, un trapecista brasileño, extraído del Cirque du Soleil, a Erika González Pliego con su rutina de pole, o números como El Globo de la Muerte y El Péndulo: “Para que otra vez las aguas lleguen a su nivel, nos falta un poco, pero la gente nos ha mantenido 130 años”.

REGRESAN A SUS RAÍCES

El Circo Atayde Hermanos se adelantó a no trabajar con animales, lo hizo desde 2014; sin embargo, según Celeste las taquillas fueron castigadas, por lo que cuando llegó el momento, se tomó la decisión, en julio de 2015, de una vez más utilizar la Carpa Astros para todo tipo de espectáculos.

“A raíz de la prohibición de los animales, quisimos retomar el origen de la Carpa Astros, que se creó en los 80 para ser un centro de espectáculos, no del circo, porque no se podía presentar en otro lado que no fuera la Arena México, por la exclusividad que se tenía; con este venue tan bien ubicado, entonces retomamos traer conciertos, teatro, box y lucha libre”, aseguró.

CLAVES

CRECIMIENTO

Celeste hizo referencia a la importancia de la manutención de la sede del circo y aceptó que es gracias a la tradición y el sacrificio familiar.

“La calidad de la carpa es ahulada, un material resistente al fuego, implementamos un mejor audio e iluminación, y efectos especiales”, contó.

El Circo Atayde ofrecerá funciones el 30 de abril y 1 de mayo a las 17 y 20 horas, el 4 a las 20 y la última será el 6 de mayo, a las 16 horas.