Cinnabon promociona roles de canela con imagen de Carrie Fisher

México

Tras la muerte de Carrie Fisher, la cadena estadunidense de repostería Cinnabon publicó en Twitter una imagen en la que recreaba el perfil de la Princesa Leia con canela en polvo y un rol de canela para sus peculiar moño.

"Desacanse en paz Carrie Fisher, siempre tendrás los mejores moños de la Galaxia", fue el mensaje con el que la compañía acompañó la imagen.

Sin embargo, momentos más tarde el tuit fue eliminado ante las críticas recibidas en la red social. Aquí algunas de las reacciones al controvertido tuit:





Paul Henning: "Nunca, nunca uses la muerte para promover tu marca. Mal gusto".

@Cinnabon Never, never use a death to promote your brand. Poor taste. — Paul Henning (@brewcitypaul) 27 de diciembre de 2016





Jeffrey Cufaude: "No. No usas la muerte de alguien de esta manera. Muy mal gusto".

@Cinnabon No. You do not use someone's death this way. Very poor taste. — Jeffrey Cufaude (@jcufaude) 27 de diciembre de 2016







rip @Cinnabon social media intern, you were too beautiful to live pic.twitter.com/1xz9ZzSknF

— Ian Miller (@teen_archer) 27 de diciembre de 2016



Y este último, en el que imaginaron cómo habría lamentado Cinnabon la muerte de George Michael.









ehh