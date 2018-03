Los Viejos, una mirada a la Cuba actual

Guadalajara

Los cambios que atraviesa la Cuba actual y la vejez el arte, el amor y la belleza, son reflejadas en el nuevo largometraje documental de la realizadora venezolana Rosana Matecki denominado Los Viejos, el cual se presentó esta tarde dentro del marco de actividades del FICG33 y en el que cuenta una historia de entrega, pasión y austeridad a través de los ojos de tres grandes músicos.

La ciudad de Santa Clara es el lugar donde la cinta se desarrolla, y retrata la vida de tres longevos músicos que conviven desde hace 40 años, la cinta está plagada de atmosferas y anécdotas que plasman la vida cotidiana de Cuba. Con un toque de humor y tintes de drama Los Viejos ponen sobre la mesa las problemáticas que padecen las personas de la tercera edad quienes aún con los años encima tienen que trabajar arduamente para subsistir.

“Cuba es musical, es casi inevitable no hablar de música menos de esa época los 40´s, 50´s, todo el mundo canta toda el mundo toca y hay gente que viene de ese valor de ese país musical, la idea era hablar de la pasión y de ser artistas”, dijo Matecki en entrevista

Los Viejos es el cuarto trabajo de Matecki y señala se inspiró en Cuba pues es un país que admira desde pequeña, además de que en el encontró los elementos perfectos para relatar la historia que tenía en mente pues además ahí conoció a Juan Acaballado, el personaje principal y de quien quedó asombrada pues a pesar de su edad desde las 9 de la mañana ya estaba bailando, haciendo y cantando.

“Yo tengo un sentimiento encontrado, es un país que significa mucho para mí, desde niña es un país que estoy visitando, sin embargo siempre me crea grandes contradicciones y me lleva a mucha reflexión y en ese país que es uno de los más longevos, la gente tiene que trabajar para poder vivir, yo estaba persiguiendo esos tres puntos, no es como que en Venezuela no pase, también allá ocurre, pero en Venezuela la gente no llega muy a viejo, hay otros espacios, unir esos elementos”, detalló.

La cineasta lamentó que en esta primera presentación del filme en el FICG, tuviera problema a la hora de la proyección, pues no pudo ser reproducida con su audio y subtítulos, original lo que complicó un tanto la comprensión de la cinta pues a pesar de que esta en castellano, señala está en “muy cubano” por lo que no se entendía. “Es una nueva experiencia, me siento un poco conflictuada porque la película tiene un sonido maravilloso pero se oyó en dos pistas, se pasó en blue ray y ahorita voy a solucionarlo”, finalizó.

Los Viejos, se proyectará este sábado a las 20:15 horas y el domingo a las 15:30 en Cinemex Sania Sala 3.

MC